Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors e campeão da Libertadores de 2007

Treinador argentino faleceu aos 69 anos, vítima de complicações de um câncer de próstata

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:10

Miguel Ángel Russo
Miguel Ángel Russo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O futebol argentino está de luto. O técnico Miguel Ángel Russo, ídolo do Boca Juniors, faleceu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, em decorrência de complicações de um câncer de próstata. O treinador estava afastado das atividades do clube e vinha sendo tratado em casa, onde estava internado.

Russo escreveu seu nome na história do Boca ao comandar o time na conquista da Copa Libertadores de 2007, a última da equipe até hoje. Além desse feito, teve outras duas passagens pelo clube — entre 2020 e 2021, quando conquistou o Campeonato Argentino (2020/21) e a Copa da Liga Profissional (2020), e neste ano, em um ciclo iniciado em maio de 2025.

Antes de brilhar à beira do campo, Russo foi jogador do Estudiantes, clube pelo qual disputou toda a carreira e conquistou o bicampeonato argentino em 1982 e 1983. Como técnico, iniciou sua trajetória em 1989, dirigindo o Lanús, com quem venceu a segunda divisão argentina em 1992. Repetiu o feito com o Estudiantes (1995) e o Rosario Central (2013), e ainda conquistou o Campeonato Argentino de 2005 com o Vélez Sarsfield.

Leia mais

Imagem - Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Imagem - Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

Descubra com qual árbitro Bahia e Vitória têm pior aproveitamento no Brasileirão

Imagem - Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Ídolo do Palmeiras e Neymar defendem post homofóbico de Vitor Roque

Ao longo da carreira, o treinador comandou também Racing, Colón, San Lorenzo, Millonarios (Colômbia) e Cerro Porteño (Paraguai), deixando sua marca por onde passou.

Russo já havia enfrentado o câncer de próstata em 2017, durante sua passagem pelo Millonarios, quando conseguiu se recuperar e retornar aos gramados. No entanto, nos últimos meses, o quadro de saúde se agravou. Em setembro, ele foi internado por conta de uma infecção urinária e, desde então, precisou se afastar definitivamente do comando do Boca.

Nas redes sociais, o Boca Juniors lamentou a morte do treinador com uma mensagem comovente:

“O Clube Atlético Boca Juniors comunica com profunda tristeza o falecimento de Miguel Ángel Russo. Miguel deixa uma marca inapagável em nossa instituição e será sempre um exemplo de alegria, cordialidade e esforço. Acompanhamos sua família e seus entes queridos neste momento de dor. Até sempre, querido Miguel!”

Mais recentes

Imagem - Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta

Com Cristiano Ronaldo no topo, veja quem são os 10 jogadores mais ricos do planeta
Imagem - Corrida do Bahêa Sunset 2025: data, percurso, camisa e shows confirmados

Corrida do Bahêa Sunset 2025: data, percurso, camisa e shows confirmados
Imagem - Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Bahia

Elenco do Vitória se reapresenta e inicia preparação para clássico contra o Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata
01

Tarifa da travessia Salvador-Mar Grande fica mais barata

Imagem - Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana
02

Boas vibrações: 5 signos que terão ganhos e recomeços incríveis nesta semana

Imagem - Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’
03

Virginia revela decepção com Vini Jr e abre o coração sobre expectativas: ‘Não vou mentir, estava feliz’

Imagem - Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio
04

Astros revelam reviravolta emocional até o fim da semana para os signos de Câncer, Escorpião e Capricórnio