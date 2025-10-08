LUTO

Morre Miguel Ángel Russo, técnico do Boca Juniors e campeão da Libertadores de 2007

Treinador argentino faleceu aos 69 anos, vítima de complicações de um câncer de próstata

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 20:10

Miguel Ángel Russo Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O futebol argentino está de luto. O técnico Miguel Ángel Russo, ídolo do Boca Juniors, faleceu nesta quarta-feira (8), aos 69 anos, em decorrência de complicações de um câncer de próstata. O treinador estava afastado das atividades do clube e vinha sendo tratado em casa, onde estava internado.

Russo escreveu seu nome na história do Boca ao comandar o time na conquista da Copa Libertadores de 2007, a última da equipe até hoje. Além desse feito, teve outras duas passagens pelo clube — entre 2020 e 2021, quando conquistou o Campeonato Argentino (2020/21) e a Copa da Liga Profissional (2020), e neste ano, em um ciclo iniciado em maio de 2025.

Antes de brilhar à beira do campo, Russo foi jogador do Estudiantes, clube pelo qual disputou toda a carreira e conquistou o bicampeonato argentino em 1982 e 1983. Como técnico, iniciou sua trajetória em 1989, dirigindo o Lanús, com quem venceu a segunda divisão argentina em 1992. Repetiu o feito com o Estudiantes (1995) e o Rosario Central (2013), e ainda conquistou o Campeonato Argentino de 2005 com o Vélez Sarsfield.

Ao longo da carreira, o treinador comandou também Racing, Colón, San Lorenzo, Millonarios (Colômbia) e Cerro Porteño (Paraguai), deixando sua marca por onde passou.

Russo já havia enfrentado o câncer de próstata em 2017, durante sua passagem pelo Millonarios, quando conseguiu se recuperar e retornar aos gramados. No entanto, nos últimos meses, o quadro de saúde se agravou. Em setembro, ele foi internado por conta de uma infecção urinária e, desde então, precisou se afastar definitivamente do comando do Boca.

Nas redes sociais, o Boca Juniors lamentou a morte do treinador com uma mensagem comovente: