Corrida do Bahêa Sunset 2025: data, percurso, camisa e shows confirmados

Evento deve reunir 10 mil pessoas na orla de Salvador, com camisa temática, medalha exclusiva e festa após a linha de chegada

Miro Palma

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 19:06

Terceira edição marca o início da parceria entre Esporte Clube Bahia - Associação e Oquei Entretenimento Crédito: Junior Ribeiro/Nós Produzimos

Foi oficialmente lançada a Corrida do Bahêa Sunset 2025! A terceira edição da prova tricolor, marcada para o dia 29 de novembro em Salvador, foi apresentada nesta quarta-feira (8) durante um evento no cinema do Shopping Barra. A realização é do Esporte Clube Bahia — Associação em parceria com a Oquei Entretenimento, coorganizadora do evento.

Na ocasião, estiveram presentes o Presidente do Bahia, Emerson Ferretti; o Vice-Presidente Paulo Tavares; os irmãos Rafael e Ricardo Cal, sócios da Oquei; e o coordenador técnico da Corrida, Felipe Chokito, além de Conselheiros do Clube, autoridades municipais e estaduais, imprensa e convidados.

Foram apresentadas, em primeira mão, a camisa temática, predominantemente branca, com mangas nas cores azul e vermelha, e a medalha da terceira edição. Além disso, foram divulgadas informações detalhadas dos percursos (5 km e 10 km), alocados na orla de Salvador, com largada em Pituaçu, e dos shows pós-prova, protagonizados por duas grandes bandas baianas: Psirico e Timbalada.

Outra novidade é que, além dos inscritos na corrida, o público em geral poderá adquirir ingressos avulsos para acompanhar as apresentações musicais, ampliando o caráter de celebração da iniciativa. As vendas serão abertas nesta quinta-feira (9). Mais informações serão divulgadas no perfil @corridadobahea no Instagram.

Em menos de um ano, a prova tricolor saiu de 3 mil para 10 mil participantes, o que faz dela a maior corrida de rua privada do Norte-Nordeste e, mais do que isso, parte dos calendários esportivo e cultural da capital. “Esse é o caráter que queremos dar no dia 29 de novembro: a Corrida é uma celebração do amor da torcida pelo Clube em um evento esportivo, que vem acompanhado de um grande show", diz o Presidente Emerson Ferretti. "Essa é a primeira de outras ações em parceria com a Oquei, sempre pensando em fazer grandes entregas para o nosso torcedor", enfatiza.

Sócios da Oquei Entretenimento, os irmãos Rafael e Ricardo Cal reforçaram a satisfação em unir forças com o Esquadrão de Aço. “Nós estamos muito felizes com essa parceria com o Bahia, até porque nós somos torcedores fanáticos", declara a dupla. "Esse momento de celebração aqui do lançamento da corrida reforça mais ainda essa parceria", conclui.

Novembro Negro

O evento também marcou o lançamento da campanha 'O Sol É para Todos', que integra oficialmente a Corrida do Bahêa Sunset à programação do Novembro Negro. Mais do que celebrar o povo preto baiano, a iniciativa reafirma o compromisso do Tricolor com a inclusão, a representatividade e o combate ao racismo, por meio de uma série de ações estruturais.

Entre elas, estão a destinação gratuita de vagas na próxima Corrida para membros de coletivos negros e projetos esportivos periféricos; a cessão gratuita de espaço na arena da prova para empreendedores negros ligados à modalidade; a inclusão de um patch na camisa temática da prova; e a publicação, nas mídias sociais do Bahia — Associação, de conteúdo voltado à valorização de personalidades ao longo do mês.

Inspirada na força simbólica do Sol — que nasce e brilha para todos —, a campanha reforça a luta por igualdade racial e a ideia de que o acesso aos direitos básicos devem ser universais. O pôr do sol, cenário da Corrida, servirá de metáfora para esse ideal. “O Sol é um bem natural e universal, impossível de ser negado. Assim como ele, o esporte e a cidade devem acolher todos de forma igual. A Corrida do Bahêa é uma celebração do corpo em movimento, da diversidade e do orgulho de ser quem se é”, resume o conceito da campanha.

SERVIÇO

O quê: Corrida do Bahêa Sunset

Quando: 29 de novembro (sábado), com largada às 17h30

Onde: orla de Salvador, com largada em Pituaçu

Quanto: No 4º lote, R$ 128 (associado ECB — Associação) e R$ 160 (geral)