Carta O Sol no tarot anuncia coragem, clareza e sucesso nesta quinta (9)

O Sol domina o tarot do dia e traz luz, clareza e coragem para agir com confiança

Heider Sacramento

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 06:39

Tarot Crédito: Shutterstock

O tarot do dia revela O Sol como carta principal, um arcano que representa clareza, alegria, sucesso e autoconfiança. Nesta quinta-feira (9), o universo convida você a brilhar sem medo, mostrando suas intenções de forma direta e honesta. É o momento de agir com convicção e deixar a energia da verdade abrir seus caminhos.

O Sol é o arcano que ilumina tudo. Quando surge na posição de conselho, ele indica que chegou a hora de jogar com clareza e agir com segurança. A luz deste arcano afasta dúvidas, mostra o que estava oculto e traz a oportunidade de enxergar tudo com mais nitidez.

Embora nem sempre o que vem à tona seja totalmente agradável, a transparência é libertadora. Ver as situações com honestidade permite tomar decisões mais justas e equilibradas, um passo essencial para o sucesso.

O tarot sugere que a melhor postura neste momento é a franqueza. Fale o que sente, assuma o que deseja e confie na sua própria força. O Sol simboliza não apenas o brilho externo, mas também a luz interior, aquela que nasce da convicção de que você está no caminho certo.

Quando este arcano aparece, o universo envia um sinal de aprovação e coragem. É tempo de seguir em frente, deixar a insegurança para trás e se colocar no centro da própria vida.

Mensagem do tarot para hoje:

“Tenha confiança no seu taco! A partir dessa convicção, tudo fluirá satisfatoriamente. A luz que você projeta hoje será a base do seu sucesso amanhã.”

Energia do dia: Clareza, otimismo e autoconfiança.

Elemento: Fogo