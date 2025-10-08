Acesse sua conta
Passageiro vegetariano morre engasgado após receber carne por engano em voo

Homem de 85 anos teria sido instruído a “comer” refeição não vegetariana

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:15

Passageiro vegetariano morre após ser servido com carne
Passageiro vegetariano morre após ser servido com carne Crédito: Reprodução/Shutterstock

Um passageiro vegetariano de 85 anos morreu após engasgar com uma refeição com carne servida por engano em um voo de Los Angeles para Doha, em 1º de agosto de 2023. O caso veio à tona por meio de um processo movido por seu filho, Surya Jayaweera, que acusa a companhia aérea de negligência e homicídio culposo, segundo informações da revista People.

De acordo com o processo, Asoka Jayaweera havia solicitado uma refeição vegetariana, mas foi informado de que não havia nenhuma disponível e orientado a “comer” a carne servida. Pouco tempo depois, ele começou a engasgar e perdeu a consciência. A tripulação teria tentado contato com um serviço médico remoto, mas o pouso de emergência não foi autorizado.

O avião só aterrissou oito horas depois, na Escócia, onde Jayaweera foi levado a um hospital, mas morreu dois dias depois, em decorrência de pneumonia por aspiração. A família busca indenização mínima de US$ 128,8 mil, equivalente a R$ 727 mil, e acusa a Qatar Airways de falhar no atendimento e nas medidas de segurança durante o voo.

