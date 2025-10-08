Passageiro vegetariano morre engasgado após receber carne por engano em voo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:15
Um passageiro vegetariano de 85 anos morreu após engasgar com uma refeição com carne servida por engano em um voo de Los Angeles para Doha, em 1º de agosto de 2023. O caso veio à tona por meio de um processo movido por seu filho, Surya Jayaweera, que acusa a companhia aérea de negligência e homicídio culposo, segundo informações da revista People.
De acordo com o processo, Asoka Jayaweera havia solicitado uma refeição vegetariana, mas foi informado de que não havia nenhuma disponível e orientado a “comer” a carne servida. Pouco tempo depois, ele começou a engasgar e perdeu a consciência. A tripulação teria tentado contato com um serviço médico remoto, mas o pouso de emergência não foi autorizado.
Manobra de Heimlich
O avião só aterrissou oito horas depois, na Escócia, onde Jayaweera foi levado a um hospital, mas morreu dois dias depois, em decorrência de pneumonia por aspiração. A família busca indenização mínima de US$ 128,8 mil, equivalente a R$ 727 mil, e acusa a Qatar Airways de falhar no atendimento e nas medidas de segurança durante o voo.