Copa do Mundo 2026: veja quem são os novos mascotes e seus significados

Os queridinhos da competição chegam com referências culturais e um toque de mistério

Miro Palma

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:34

Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Fifa revelou nesta quarta-feira (24) os nomes dos mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, México e Estados Unidos. Ainda em formato de silhuetas, os personagens já têm suas identidades definidas: Maple, representando o Canadá; Zayu, o mascote do México; e Clutch, símbolo dos Estados Unidos.

A apresentação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da entidade. Nele, Maple surge como goleiro vestindo a camisa número 1 — uma clara referência à folha de bordo, símbolo presente na bandeira canadense.

Em seguida, Zayu aparece como um número 9. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo Azteca. Já Clutch é definido como um meio-campista norte-americano número dez e tem o azul como cor predominante. As imagens no vídeo sugerem ainda que os três personagens devem ser animais.

No início da apresentação, a peça publicitária mostra a inscrição "Mascots are coming", (Mascotes estão chegando).

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

Na história das Copas, o primeiro torneio que contou com um personagem foi o Mundial de 1966, realizado na Inglaterra, que apresentou aos amantes do futebol o leão Willie. Desde então, essa prática se tornou uma tradição da competição que é disputada de quatro em quatro anos.