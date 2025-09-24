Acesse sua conta
Copa do Mundo 2026: veja quem são os novos mascotes e seus significados

Os queridinhos da competição chegam com referências culturais e um toque de mistério

  • Foto do(a) author(a) Miro Palma

  • Miro Palma

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 20:34

Taça do Copa do Mundo
Taça do Copa do Mundo Crédito: Divulgação/FIFA

A Fifa revelou nesta quarta-feira (24) os nomes dos mascotes oficiais da Copa do Mundo de 2026, que será sediada por Canadá, México e Estados Unidos. Ainda em formato de silhuetas, os personagens já têm suas identidades definidas: Maple, representando o Canadá; Zayu, o mascote do México; e Clutch, símbolo dos Estados Unidos.

A apresentação foi feita por meio de um vídeo publicado nas redes sociais da entidade. Nele, Maple surge como goleiro vestindo a camisa número 1 — uma clara referência à folha de bordo, símbolo presente na bandeira canadense.

Confira os mascotes da Copa do Mundo de 2026

Maple representa o Canadá por Reprodução
Zayu é o mascote do México por Fifa/ Reprodução
Clutch é o símbolo dos Estados Unidos por Reprodução
1 de 3
Maple representa o Canadá por Reprodução

Em seguida, Zayu aparece como um número 9. O nome vem da língua náuatle, que era falada pelo povo Azteca. Já Clutch é definido como um meio-campista norte-americano número dez e tem o azul como cor predominante. As imagens no vídeo sugerem ainda que os três personagens devem ser animais.

No início da apresentação, a peça publicitária mostra a inscrição "Mascots are coming", (Mascotes estão chegando).

Na história das Copas, o primeiro torneio que contou com um personagem foi o Mundial de 1966, realizado na Inglaterra, que apresentou aos amantes do futebol o leão Willie. Desde então, essa prática se tornou uma tradição da competição que é disputada de quatro em quatro anos.

Em 1970, ano em que o Brasil conquistou o tricampeonato, o mascote foi Juanito. Nos Estados Unidos, ano do tetra, Striker, foi o símbolo do torneio. Já em 2002, três personagens representaram a disputa que teve Japão e Coreia do Sul como anfitriões: Kaz, Ato e Nik.

