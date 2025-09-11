Acesse sua conta
SBT avança para transmitir Copa do Mundo de 2026 e terá Galvão Bueno narrando os jogos do Brasil

Emissora está na final de negociações pelos direitos de transmissões do torneio

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:52

Galvão vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT
Galvão vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT Crédito: Reprodução

O SBT será uma das emissoras responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. De acordo com informações de Flávio Ricco, a emissora da família Abravanel está em fase final de negociação com a LiveMode, detentora dos direitos, e deve oficializar o acordo nos próximos dias. O pacote prevê a exibição de todos os jogos da Seleção Brasileira, além de confrontos decisivos, como a grande final.

Um dos principais atrativos do projeto será a presença de Galvão Bueno. De acordo com a Folha de S. Paulo, o narrador, sócio da NSports, fechou acordo para ser a voz das partidas da Seleção e dos jogos mais importantes, incluindo a decisão do torneio. Ele dividirá espaço com Tiago Leifert, atual narrador oficial do SBT, que também conta com Mauro Beting como comentarista. 

Atualmente contratado da Band, onde apresenta o programa Galvão e Amigos às segundas-feiras, Galvão ainda não comunicou oficialmente sua saída da emissora. A expectativa é de que ele siga com o projeto até a Copa, quando passará a se dedicar exclusivamente ao Mundial pelo SBT.

Com o acordo, o SBT se junta à Globo e à CazéTV nas transmissões oficiais. A Globo seguirá com as transmissões na TV aberta, além do Sportv (TV por assinatura) e GE TV (streaming), priorizando os jogos da Seleção Brasileira, enquanto a CazéTV manterá a cobertura digital gratuita, transmitindo todas as partidas ao vivo e reforçando sua estratégia no streaming.

A entrada na Copa consolida o movimento do SBT em retomar grandes competições esportivas. A emissora já transmitiu a Conmebol Libertadores e hoje detém os direitos da Champions League e da Copa Sul-Americana. A chegada de Tiago Leifert, em janeiro, foi parte desse reposicionamento, que agora ganha força com a maior vitrine do futebol mundial.

