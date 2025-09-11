TV ABERTA

SBT avança para transmitir Copa do Mundo de 2026 e terá Galvão Bueno narrando os jogos do Brasil

Emissora está na final de negociações pelos direitos de transmissões do torneio

Pedro Carreiro

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:52

Galvão vai narrar jogos da Copa do Mundo de 2026 no SBT Crédito: Reprodução

O SBT será uma das emissoras responsáveis pela transmissão da Copa do Mundo de 2026, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá. De acordo com informações de Flávio Ricco, a emissora da família Abravanel está em fase final de negociação com a LiveMode, detentora dos direitos, e deve oficializar o acordo nos próximos dias. O pacote prevê a exibição de todos os jogos da Seleção Brasileira, além de confrontos decisivos, como a grande final.

Um dos principais atrativos do projeto será a presença de Galvão Bueno. De acordo com a Folha de S. Paulo, o narrador, sócio da NSports, fechou acordo para ser a voz das partidas da Seleção e dos jogos mais importantes, incluindo a decisão do torneio. Ele dividirá espaço com Tiago Leifert, atual narrador oficial do SBT, que também conta com Mauro Beting como comentarista.

Atualmente contratado da Band, onde apresenta o programa Galvão e Amigos às segundas-feiras, Galvão ainda não comunicou oficialmente sua saída da emissora. A expectativa é de que ele siga com o projeto até a Copa, quando passará a se dedicar exclusivamente ao Mundial pelo SBT.

Com o acordo, o SBT se junta à Globo e à CazéTV nas transmissões oficiais. A Globo seguirá com as transmissões na TV aberta, além do Sportv (TV por assinatura) e GE TV (streaming), priorizando os jogos da Seleção Brasileira, enquanto a CazéTV manterá a cobertura digital gratuita, transmitindo todas as partidas ao vivo e reforçando sua estratégia no streaming.

