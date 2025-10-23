Chef revela truque com botão do micro-ondas que vai deixar sua comida mais crocante e gostosa

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:00
O microondas está presente em praticamente todas as casas do Brasil, mas muitas funções dele são desconhecidas pela maioria. Este chefe, que produz conteúdo para o Youtube, revelou uma “função secreta” que pode deixar a sua comida mais crocante e gostosa.
Muitas pessoas utilizam o microondas para esquentar comida fria ou congelada, e é um processo tão corriqueiro que raramente prestamos atenção nos seu funcionamento e nas muitas funções que o microondas guarda.
Micro-ondas
Conheça agora o botão“secreto” do microondas e entenda como utilizar.
A Chef Shilpa Uskokovic é dona do canal de Youtube Epicurious. Em um dos vídeos, ela compartilhou sua nova descoberta: como utilizar a regulagem de potência do microondas.
Muitas vezes colocamos uma comida para esquentar por tempo demais e ela fica dura e esturricada. Ou outras vezes colocamos por pouco tempo e ela fica gelada. O botão de potência serve para acabar com esses problemas.
“Ajustando o nível de potência, não se reduz a força; apenas se controla a frequência com que o micro-ondas liga e desliga”, disse. “Ao configurar o micro-ondas para 50% de potência durante um minuto, o aparelho ficará ligado por 30 segundos e desligado por 30 segundos”.
Claro, esses 30 segundos não são diretos, mas em ciclos alternados. Essa opção é perfeita para cozinha de precisão, como esquentar alimentos em confeitaria.
“Para um cozimento de precisão máxima, utilize o botão de potência. Ele é, sem dúvida, o recurso mais subestimado do seu forno de micro-ondas”, finaliza a chef.
Muitas pessoas vêem o microondas como uma ferramenta de um botão só, mas isso é um erro, segundo os fabricantes. Andrew Wright, fundador da Coookology, explicou para o Daily Express que elas são máquinas complexas:
“Um pouco de conhecimento técnico faz uma grande diferença para melhorar os resultados e prolongar a vida útil do aparelho.”
Erros comuns incluem não limpar com a frequência certa, guardar objetos em cima dele, colocar as comida por tempo demais e até mesmo usar potes inadequados dentro dele.