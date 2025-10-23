BOTÃO

Chef revela truque com botão do micro-ondas que vai deixar sua comida mais crocante e gostosa

Botão ‘secreto’ pode ser a chave para uma comida mais saborosa requentada

J Jenny Perossi

Agência Correio

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 12:00

Muitas pessoas não utilizam o microondas da maneira correta Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

O microondas está presente em praticamente todas as casas do Brasil, mas muitas funções dele são desconhecidas pela maioria. Este chefe, que produz conteúdo para o Youtube, revelou uma “função secreta” que pode deixar a sua comida mais crocante e gostosa.

Muitas pessoas utilizam o microondas para esquentar comida fria ou congelada, e é um processo tão corriqueiro que raramente prestamos atenção nos seu funcionamento e nas muitas funções que o microondas guarda.

Micro-ondas 1 de 4

Conheça agora o botão“secreto” do microondas e entenda como utilizar.

Botão do micro-ondas

A Chef Shilpa Uskokovic é dona do canal de Youtube Epicurious. Em um dos vídeos, ela compartilhou sua nova descoberta: como utilizar a regulagem de potência do microondas.

Muitas vezes colocamos uma comida para esquentar por tempo demais e ela fica dura e esturricada. Ou outras vezes colocamos por pouco tempo e ela fica gelada. O botão de potência serve para acabar com esses problemas.

“Ajustando o nível de potência, não se reduz a força; apenas se controla a frequência com que o micro-ondas liga e desliga”, disse. “Ao configurar o micro-ondas para 50% de potência durante um minuto, o aparelho ficará ligado por 30 segundos e desligado por 30 segundos”.

Claro, esses 30 segundos não são diretos, mas em ciclos alternados. Essa opção é perfeita para cozinha de precisão, como esquentar alimentos em confeitaria.

“Para um cozimento de precisão máxima, utilize o botão de potência. Ele é, sem dúvida, o recurso mais subestimado do seu forno de micro-ondas”, finaliza a chef.

Máquina complexa

Muitas pessoas vêem o microondas como uma ferramenta de um botão só, mas isso é um erro, segundo os fabricantes. Andrew Wright, fundador da Coookology, explicou para o Daily Express que elas são máquinas complexas:

“Um pouco de conhecimento técnico faz uma grande diferença para melhorar os resultados e prolongar a vida útil do aparelho.”