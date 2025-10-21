TECNOLOGIA

Chega de eletrodomésticos inox, preto e branco! Veja tendência que vai ser sucesso em 2026

Tons marcantes e design vintage ganham espaço e prometem transformar a estética dos lares

Agência Correio

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 13:00

O consumidor de atualidade tem buscado beleza e funcionalidade Crédito: Imagem gerada por IA

Nos últimos anos, as cozinhas modernas eram marcadas por tons neutros e eletrodomésticos em aço inox, preto ou branco. Essa estética minimalista, que valorizava a uniformidade, agora começa a dar lugar a uma nova fase.

Em 2026, a aposta é de uma mudança de visual: cores intensas e o charme retrô voltam com força. A Philco é uma das marcas que já aderiram à tendência com a linha “retrô cozinha”, unindo nostalgia, sofisticação e tecnologia atual.

O visual que conquista pela personalidade

Os eletrodomésticos retrô não são apenas objetos bonitos. Eles evocam um estilo clássico, com tonalidades como vermelho cereja, azul turquesa e amarelo mostarda, que se destacam como elementos decorativos.

No site da Philco, essa proposta aparece clara: cada produto é pensado para integrar funcionalidade e estilo, criando uma atmosfera acolhedora e cheia de identidade nos ambientes.

Diferente dos modelos tradicionais, os aparelhos coloridos trazem mais vida e sensação de conforto. O visual vintage, com formas arredondadas, acabamentos cromados e botões delicados, adiciona personalidade até mesmo a itens pequenos, como panelas elétricas e mini-geladeiras.

Passado e presente em perfeita harmonia

Mesmo com aparência antiga, os eletrodomésticos retrô são equipados com recursos modernos. A linha da Philco e de outras marcas mantém alto desempenho, com eficiência energética, ajustes automáticos e funções digitais.

Essa combinação é o que mais atrai o público atual, que busca unir estética e praticidade em um mesmo produto.

Além disso, optar por eletros coloridos ajuda a disfarçar pequenas marcas e sujeiras, mantendo o visual bonito por mais tempo. Os traços suaves e as cores bem escolhidas também criam uma sensação de aconchego na cozinha.