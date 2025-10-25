TURISMO

7 praias paradisíacas da Bahia que você precisa conhecer

Entre vilas rústicas e praias escondidas, o litoral da Bahia guarda cenários de beleza quase intocada

Agência Correio

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 08:00

Conheça as praias que fogem do óbvio na Bahia e tem belezas de tirar o fôlego Crédito: Freepik

Quando se fala em litoral baiano, é comum pensar em destinos já consagrados, como Porto Seguro, Salvador ou Morro de São Paulo.

Mas o estado vai muito além desses pontos turísticos famosos. Há uma infinidade de faixas de areia branca, mar azul e paisagens de sossego que permanecem fora dos circuitos tradicionais, perfeitas para quem busca descanso e natureza.

Praias de Salvador 1 de 6

Se o plano é fugir da agitação e viver a Bahia de um jeito mais autêntico, vale incluir no roteiro algumas dessas praias escondidas, verdadeiros paraísos à beira-mar.

Ponta do Corumbau: isolamento com vista de tirar o fôlego

Durante a maré baixa, uma faixa de areia se estende quase um quilômetro mar adentro, criando um caminho cercado por águas calmas e transparentes.

Essa é a Ponta do Corumbau, um pequeno vilarejo rústico localizado no extremo sul da Bahia, na Costa do Descobrimento. O nome, em Tupi-Guarani, significa “longe de tudo”, e faz jus à sensação de estar isolado do mundo.

O acesso é limitado, feito por estradas de terra ou por barco a partir de Prado ou Cumuruxatiba, mas o esforço é recompensado por um cenário praticamente intocado.

As atividades giram em torno do simples prazer de caminhar pela praia, descansar nas redes das pousadas e fazer passeios de barco para explorar os recifes de corais.

Taipu de Fora: o espetáculo natural de Maraú

Na Península de Maraú, Taipu de Fora é conhecida por suas imensas piscinas naturais. Durante as luas cheia e nova, a maré baixa revela uma barreira de corais de quase um quilômetro de extensão, transformando o mar em um grande aquário.

Peixes coloridos nadam tranquilamente nas águas mornas e cristalinas, oferecendo uma das experiências de mergulho mais impressionantes da Bahia.

Quem quiser se aventurar além pode alugar um quadriciclo e explorar as trilhas que levam a outras belezas da região, como a Lagoa da Cassange e a Lagoa Azul.

Moreré: o coração simples e encantador de Boipeba

Na ilha de Boipeba está Moreré, uma das praias mais charmosas e autênticas do litoral baiano. A vila de pescadores mantém o clima rústico e tranquilo, com coqueiros inclinados sobre o mar e ruas de areia batida.

Assim como em Taipu de Fora, as piscinas naturais formadas na maré baixa são o grande atrativo. Barcos levam os visitantes até os recifes, ideais para flutuar e observar a vida marinha.

Aqui, o luxo está na simplicidade: saborear um peixe fresco à beira-mar, caminhar até as praias vizinhas de Bainema e Cueira ou simplesmente deixar o tempo passar devagar.

Praia do Espelho: beleza preservada entre falésias

Entre Trancoso e Caraíva, a Praia do Espelho é uma das joias mais celebradas do litoral brasileiro.

O visual impressiona: falésias coloridas, riachos que correm até o mar e piscinas naturais que refletem o céu nos dias ensolarados, daí o nome.

Mesmo famosa, o difícil acesso por estrada de terra ajuda a manter o local preservado e com uma atmosfera de exclusividade. Também é possível chegar por barco, partindo de Trancoso ou Caraíva.

O cenário é complementado por pousadas charmosas e restaurantes sofisticados. Durante a maré baixa, a faixa de areia se amplia e os corais ficam expostos, deixando o visual ainda mais bonito.

Santo André: o sossego às margens do Rio João de Tiba

A apenas uma travessia de balsa de Santa Cruz Cabrália, a vila de Santo André parece parada no tempo.

O local ficou conhecido em 2014, quando recebeu a seleção da Alemanha durante a Copa do Mundo, mas logo voltou à rotina tranquila. Com praias quase desertas e o encontro do rio com o mar, é o destino ideal para quem busca paz e contato com a natureza.

O dia a dia gira em torno da água: passeios de barco pelos manguezais, stand-up paddle, caiaque e longas caminhadas por uma praia praticamente vazia.

Itacarezinho: mar, coqueiros e uma queda d’água escondida

Parte da Costa do Cacau, Itacaré é famosa pelas praias de surf, mas Itacarezinho se destaca pelo cenário mais calmo e pela paisagem exuberante.

Com 3,5 quilômetros de extensão, a praia é ladeada por coqueiros a perder de vista e um mar de ondas suaves.

No extremo norte, uma pequena cachoeira desce das pedras e forma um delicioso banho de água doce, o toque final para um dia perfeito à beira-mar.

Caraíva: o vilarejo onde o tempo corre devagar

No extremo sul da Bahia, Caraíva é uma vila onde carros não entram e as ruas são de areia fofa. À noite, a iluminação é discreta e a rotina é guiada pelo sol e pelo rio. Para chegar, é preciso deixar o carro do outro lado e atravessar o Rio Caraíva em pequenas canoas.