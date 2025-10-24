ESPERE!

Por que você não deve de jeito nenhum escovar os dentes logo após comer

Descubra se o seu hábito de escovar os dentes logo após as refeições é prejudicial para o seu sorriso

Agência Correio

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 12:30

Dentistas revelam o tempo ideal para escovar os dentes depois de comer e garantir a saúde bucal Crédito: Freepik

Você é daqueles que corre para escovar os dentes assim que termina de comer? Embora seja uma prática comum e até recomendada para a saúde bucal, o tempo da escovação faz toda a diferença! Muita gente tem o costume de fazer a higiene imediatamente após as refeições. No entanto, especialistas em odontologia orientam esperar um pouco para proteger seu sorriso.

É fundamental escovar os dentes após as refeições para remover os resíduos de alimentos, evitando assim o temido mau hálito, cáries e outros problemas bucais. Apesar disso, o ideal não é ir direto para a pia. Portanto, a pressa pode prejudicar a saúde dos seus dentes.

Por que não escovar os dentes imediatamente?

A orientação dos dentistas é clara: você precisa esperar 30 minutos depois de comer para escovar os dentes. Esse intervalo é crucial porque ele permite que a saliva aja. Ela equilibra o pH bucal, que se altera com a ingestão de alimentos e bebidas. Desse modo, ao dar esse tempinho, você evita problemas.

O que acontece se você escovar antes?

Se você não esperar os 30 minutinhos, pode enfrentar alguns problemas dentários. Antes desse tempo, o pH da boca ainda está ácido, o que aumenta a chance de proliferação de bactérias e, consequentemente, o surgimento de cáries.

Além disso, escovar os dentes logo após as refeições pode levar à temida erosão dentária. Isso acontece porque, com a escovação imediata, você espalha os ácidos na superfície dos dentes, e eles podem desmineralizar o esmalte. O risco é maior após consumir alimentos mais ácidos ou com altas taxas de açúcar – como, por exemplo, suco de laranja, balas e refrigerantes.

Como escovar corretamente os dentes

A primeira e mais importante recomendação é aguardar os 30 minutos depois de comer. Em seguida, para escovar corretamente os dentes, divida sua boca em quatro partes: superior direita, superior esquerda, inferior direita e inferior esquerda. Escove cada uma delas por 30 segundos, usando movimentos de vai e vem.