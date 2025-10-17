Acesse sua conta
O alerta dos bombeiros para a presença dos himenópteros escondidos na sua casa

Como os himenópteros estão invadindo fachadas das casas

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 17 de outubro de 2025 às 09:01

Como os himenópteros estão invadindo fachadas de prédios
Como os himenópteros estão invadindo fachadas das casas Crédito: (Imagem Gerada por IA)

Com a chegada do fim de ano, bombeiros começam a receber diversas chamadas devido à presença de himenópteros nas fachadas de edifícios.

Esses insetos, conhecidos por sua habilidade em construir ninhos em superfícies sólidas, têm sido encontrados também em áreas cobertas. Especialistas alertam para a necessidade de precauções, pois a proliferação desses insetos pode causar danos estruturais às construções.

Himenópteros: abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas

Proliferação de himenópteros pode causar danos estruturais às construções por Shutterstock
Eles recebem o nome devido às asas membranosas por Divulgação
É possível manter sua casa livre de formigas com dicas eficazes por Freepik
Soluções caseiras podem livrar o seu quintal da infestação de formigas  por imagem ilustrativa gerada por IA
São popularmente conhecidos como abelhas, marimbondos, mamangavas, vespas, formigas por Shutterstock
A presença crescente desses himenópteros nas áreas urbanas tem gerado preocupação  por Divulgação
As abelhas são fundamentais para o equilíbrio dos ecossistemas (Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock) por Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock
Ataques de abelhas: aumento de chamadas aos serviços de emergência destaca a importância de medidas preventivas e educativas por Pexels
Picada: compressas de gelo também podem ser utilizadas para aliviar a dor e o edema por Pexels
Chegada da primavera traz aumento na atividade de himenópteros nas áreas urbanas por Shutterstock
Esses insetos, como abelhas e vespas, buscam locais adequados para a construção de seus ninhos por PATRICK PLEUL/AFP
Eles escolhem fachadas de edifícios e outras estruturas urbanas por PATRICK PLEUL/AFP
Preferência por áreas escondidas pode ser atribuída à disponibilidade de materiais e à proteção oferecida pelas construções por Imagem gerada por IA
Abelhas em quadros de mel em Ploerdut, oeste da França. por FRED TANNEAU/AFP
Abelha coleta pólen de um girassol em Dortmund, Alemanha Ocidental por INA FASSBENDER/AFP
Formiga fossilizada de 113 milhões de anos preservada em calcário descoberto no Nordeste do Brasil por Anderson Lepeco
1 de 16
Proliferação de himenópteros pode causar danos estruturais às construções por Shutterstock

A presença crescente desses himenópteros nas áreas urbanas tem gerado preocupação entre os moradores e autoridades locais. Além dos potenciais danos às construções, o aumento de chamadas aos serviços de emergência destaca a importância de medidas preventivas e educativas para lidar com essa situação.

A proliferação de himenópteros nas cidades

Com a chegada da primavera, observa-se um aumento na atividade de himenópteros nas áreas urbanas. Esses insetos, como abelhas e vespas, buscam locais adequados para a construção de seus ninhos, frequentemente escolhendo fachadas de edifícios e outras estruturas urbanas.

A preferência por essas áreas pode ser atribuída à disponibilidade de materiais e à proteção oferecida pelas construções.

Especialistas em entomologia destacam que a escolha desses locais não é aleatória. As superfícies sólidas e a presença de materiais adequados para a construção dos ninhos tornam as fachadas de edifícios locais ideais para essas espécies. Além disso, a proximidade com fontes de alimento e a proteção contra predadores contribuem para a proliferação desses insetos nas áreas urbanas.

Riscos associados à presença de himenópteros

A presença de himenópteros nas fachadas de edifícios pode acarretar diversos riscos. Além do potencial de danos estruturais causados pela construção de ninhos, há também o risco de picadas, que podem ser perigosas para pessoas alérgicas. Em casos mais graves, a presença desses insetos pode levar a complicações de saúde, exigindo intervenção médica imediata.

Os bombeiros e especialistas em controle de pragas alertam para a importância de identificar precocemente a presença desses insetos e tomar medidas adequadas para evitar incidentes. A conscientização da população sobre os riscos e os sinais de infestação é fundamental para prevenir problemas maiores.

Medidas preventivas e educativas

Para lidar com a proliferação de himenópteros nas áreas urbanas, é essencial adotar medidas preventivas e educativas. A inspeção regular das fachadas de edifícios e a identificação precoce de ninhos podem ajudar a evitar a infestação. Além disso, a colaboração entre moradores, autoridades locais e especialistas em controle de pragas é crucial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção.

Programas educativos que informem a população sobre os riscos associados à presença de himenópteros e as formas de prevenção podem contribuir significativamente para a redução de incidentes. A disseminação de informações sobre como identificar sinais de infestação e quando buscar ajuda profissional é fundamental para manter a segurança nas áreas urbanas.

O papel dos bombeiros na gestão de infestação

Os bombeiros desempenham um papel crucial na gestão da infestação de himenópteros nas áreas urbanas. Além de responderem às emergências relacionadas a picadas e danos estruturais, eles também atuam na orientação da população sobre medidas preventivas e na colaboração com especialistas em controle de pragas.

A formação contínua dos bombeiros em técnicas de identificação e manejo de infestação de himenópteros é essencial para garantir uma resposta eficaz. Além disso, a criação de protocolos específicos para lidar com esses insetos pode melhorar a eficiência das operações e a segurança da comunidade.

