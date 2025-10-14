Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Se esse inseto colocar centenas de ovos vai se tornar um incomodo na sua cozinha

Saiba como a limpeza correta e truques com vinagre eliminam o foco de reprodução das moscas-das-frutas em 10 dias

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 23:00

Invadiram sua cozinha? Aprenda 5 receitas caseiras e rápidas para acabar com a praga
Invadiram sua cozinha? Aprenda 5 receitas caseiras e rápidas para acabar com a praga Crédito: Reprodução/YT

As moscas-da-banana, também conhecidas como moscas-das-frutas, tornam-se um grande incômodo se medidas de controle não forem tomadas rapidamente. Elas surgem com mais frequência em certas épocas do ano, geralmente entre setembro e novembro, porque este é o período em que encontram a maior quantidade de boa comida, segundo Mari Steinert, do Instituto Norueguês de Saúde Pública.

O que torna essas moscas tão problemáticas é a sua incrível velocidade de reprodução. Uma única fêmea adulta pode botar "centenas de ovos", e o desenvolvimento, desde a larva até a mosca adulta, leva apenas cerca de dez a quinze dias. Por conseguinte, uma pequena infestação pode escalar rapidamente para uma grande dor de cabeça.

Mosca da fruta - inseto pode infestar sua cozinha

As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais por Paulo Lanzetta/Embrapa
Mosca da fruta: O que torna essas moscas tão problemáticas é a sua incrível velocidade de reprodução por Divulgação
Elas se alimentam de muito mais do que apenas bananas por Divulgação
1 de 3
As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais por Paulo Lanzetta/Embrapa

Se as condições de vida e temperatura estiverem adequadas, algumas espécies podem viver por um período estendido, chegando a quarenta ou cinquenta dias. Portanto, muitas moscas-das-frutas aparecerão se você não tentar controlá-las rapidamente, sendo a limpeza e a remoção das fontes de alimento a prioridade máxima.

Identificando a fonte: a chave do controle

Muitas vezes, a mosca que você vê na cozinha pode nem ser a mosca-da-banana em si, mas sim uma das muitas outras espécies de moscas-das-frutas que existem na natureza, alerta Steinert. Contudo, a estratégia de controle é a mesma, focando em encontrar e eliminar a fonte de reprodução das larvas.

As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais, seja vindo da horta ou do mercado. Elas se alimentam de muito mais do que apenas bananas; na verdade, elas são atraídas por qualquer produto que esteja em processo de fermentação, como álcool e vinagre.

Controle eficaz sem pesticidas

O controle da praga exige o foco principal na limpeza e arrumação, como esvaziar o lixo regularmente e garantir a remoção de garrafas vazias que possuam pequenos resíduos de líquido. O uso de pesticidas químicos não é uma solução recomendada para esse tipo de problema.

É essencial garantir que frutas e vegetais sejam cobertos ou mantidos em locais frescos. Essa medida evita que as moscas ataquem os alimentos maduros e, mais importante, o frio retarda o desenvolvimento das larvas, interrompendo o ciclo de reprodução em apenas alguns dias.

As melhores armadilhas atrativas

Já que a aspiração é pouco eficaz e os pesticidas são desaconselhados, a melhor forma de combater o problema é por meio de armadilhas atrativas. O pesquisador Bjørn Arne Rukke confirma que cerveja, vinagre, frutas em decomposição e resíduos de vinho são bons exemplos de iscas para as quais as moscas voam diretamente.

Uma armadilha muito eficaz envolve a combinação de um atrativo líquido com detergente (Zalo). O detergente remove a membrana da superfície do líquido, impedindo que a mosca pouse e fazendo-a cair e se afogar. Você pode usar vinagre ou vinho tinto para potencializar o efeito.

Para quem deseja uma abordagem mais manual, use um jarro com frutas podres no fundo. Cubra o topo com filme plástico e faça pequenos furos com um palito. A ideia é que as moscas entrem no recipiente, mas não consigam voar para fora. Depois, mergulhe o frasco em água morna com sabão para eliminá-las.

Mais recentes

Imagem - Esse mini trailer de R$ 5 mil permite viajar pelo Brasil com mais conforto e economia

Esse mini trailer de R$ 5 mil permite viajar pelo Brasil com mais conforto e economia
Imagem - Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)

Sorte em dobro: um signo pode ter ganhos financeiros ainda nesta quarta-feira (15)
Imagem - Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

Mulher flagrada com padre em casa paroquial atuava como auxiliar da igreja

MAIS LIDAS

Imagem - Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'
01

Áudio vazado mostra padre tentando se explicar após flagra com noiva de fiel: 'Foi só um banho'

Imagem - Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil
02

Instituto Federal abre vagas com salários de até R$ 8,3 mil e auxílio de R$ 1 mil

Imagem - Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos
03

Chucky: criminoso de 1,28m aterrorizou a Bahia com mais de 20 assassinatos

Imagem - Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa
04

Aprenda a maneira mais fácil de evitar que as perigosas aranhas marrons entrem na sua casa