Se esse inseto colocar centenas de ovos vai se tornar um incomodo na sua cozinha

Saiba como a limpeza correta e truques com vinagre eliminam o foco de reprodução das moscas-das-frutas em 10 dias

Agência Correio

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 23:00

Invadiram sua cozinha? Aprenda 5 receitas caseiras e rápidas para acabar com a praga Crédito: Reprodução/YT

As moscas-da-banana, também conhecidas como moscas-das-frutas, tornam-se um grande incômodo se medidas de controle não forem tomadas rapidamente. Elas surgem com mais frequência em certas épocas do ano, geralmente entre setembro e novembro, porque este é o período em que encontram a maior quantidade de boa comida, segundo Mari Steinert, do Instituto Norueguês de Saúde Pública.

O que torna essas moscas tão problemáticas é a sua incrível velocidade de reprodução. Uma única fêmea adulta pode botar "centenas de ovos", e o desenvolvimento, desde a larva até a mosca adulta, leva apenas cerca de dez a quinze dias. Por conseguinte, uma pequena infestação pode escalar rapidamente para uma grande dor de cabeça.

Se as condições de vida e temperatura estiverem adequadas, algumas espécies podem viver por um período estendido, chegando a quarenta ou cinquenta dias. Portanto, muitas moscas-das-frutas aparecerão se você não tentar controlá-las rapidamente, sendo a limpeza e a remoção das fontes de alimento a prioridade máxima.

Identificando a fonte: a chave do controle

Muitas vezes, a mosca que você vê na cozinha pode nem ser a mosca-da-banana em si, mas sim uma das muitas outras espécies de moscas-das-frutas que existem na natureza, alerta Steinert. Contudo, a estratégia de controle é a mesma, focando em encontrar e eliminar a fonte de reprodução das larvas.

As moscas-das-frutas entram nas casas, muitas vezes, junto com frutas ou vegetais que já estão maduros demais, seja vindo da horta ou do mercado. Elas se alimentam de muito mais do que apenas bananas; na verdade, elas são atraídas por qualquer produto que esteja em processo de fermentação, como álcool e vinagre.

Controle eficaz sem pesticidas

O controle da praga exige o foco principal na limpeza e arrumação, como esvaziar o lixo regularmente e garantir a remoção de garrafas vazias que possuam pequenos resíduos de líquido. O uso de pesticidas químicos não é uma solução recomendada para esse tipo de problema.

É essencial garantir que frutas e vegetais sejam cobertos ou mantidos em locais frescos. Essa medida evita que as moscas ataquem os alimentos maduros e, mais importante, o frio retarda o desenvolvimento das larvas, interrompendo o ciclo de reprodução em apenas alguns dias.

As melhores armadilhas atrativas

Já que a aspiração é pouco eficaz e os pesticidas são desaconselhados, a melhor forma de combater o problema é por meio de armadilhas atrativas. O pesquisador Bjørn Arne Rukke confirma que cerveja, vinagre, frutas em decomposição e resíduos de vinho são bons exemplos de iscas para as quais as moscas voam diretamente.

Uma armadilha muito eficaz envolve a combinação de um atrativo líquido com detergente (Zalo). O detergente remove a membrana da superfície do líquido, impedindo que a mosca pouse e fazendo-a cair e se afogar. Você pode usar vinagre ou vinho tinto para potencializar o efeito.