SAÚDE

Mistério revelado: entenda por que homens coçam tanto o saco escrotal

Hábito nem sempre é considerado normal; veja quando ligar o alerta e procurar um médico

Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2025 às 14:58

Coceira pode ter diversas explicações Crédito: Fernanda Varela/CORREIO

Um assunto que intriga muita gente é o motivo pelos quais os homens têm o hábito de coçar a região íntima, sobretudo o saco escrotal. O hábito tem uma explicação. Na verdade, os motivos podem ser vários.

Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, a coceira na região íntima é relativamente comum e na maioria da vezes não está relacionada a nenhuma doença. A justificativa na maior parte dos casos é simples: presença de suor e fricção na região ao longo do dia.

Mas nem toda coceira é normal. Quando ela é intensa a ponto de ferir a pele, é necessário procurar ajuda médica de um urologista ou dermatologista para analisar se há alguma infecção ou inflamação.

Assim, quando o sintoma não desaparece rapidamente, o melhor é consultar um urologista ou um dermatologista antes de usar qualquer tipo de pomada ou tratamento, para identificar se realmente existe algum problema e iniciar o tratamento mais adequado.

Principais causas da coceira no saco escrotal:

1. Suor

O excesso de suor na região íntima é a principal causa de coceira no saco escrotal. É mais comum em dias quentes, após atividades físicas ou ao final do dia

2. Má higiene

A má higiene pode também pode causar coceira, principalmente quando há um maior acúmulo de suor durante o dia. A falta de higienização correta pode causar infecções na região, especialmente por fungos. O ideal é tomar banho sempre após suar muito.

3. Fricção

Quando o saco escrotal tem fricção com algum tecido é possível que haja coceira íntima. Esse problema é recorrente em quem usa roupas muito apertadas e em ciclistas, pelo movimento repetido com as pernas. O indicado é evitar os movimentos repetidos das pernas por muito tempo. Se não for possível, use um protetor local ou alguma vaselina.

4. Depilação íntima

Depilação também pode causar coceira, principalmente quando feita com lâmina de barbear. Quando os pelos voltam a crescer é natural sentir coceira.

5. Fungos

Em casos mais severos de coceira, pode haver infecção por fungos na região íntima. A mais comum é a Tinea cruris. Nesse caso, é necessário procurar um médico. Esse tipo de infecção é mais comum em homens que não tomam banho logo após suar muito ou que usam cuecas que abafam a região íntima. Prefira materiais como 100% algodão e deixem de lado os sintéticos.

6. Alergia

Assim como em qualquer parte do corpo, a alergia pode se manifestar no saco escrotal, provocando inflamação. As causas mais comuns de alergia são a materiais sintéticos da cueca, como poliéster ou elastano. Sabonetes também podem provocar alergias.

7. Piolhos pubianos

Outra causa de coceira é o piolho, que causa coceira severa e vermelhidão. Inicialmente, é difícil de vê-los, mas com o tempo eles podem ser vistos a olho nu. A transmissão ocorre após contato íntimo e sua remoção deve ser feita da mesma forma que se faz nos cabelos: com um pente fino e com spray antiparasitário. O ideal é remover os pelos durante o tratamento.

8. Infecções sexualmente transmissíveis

Embora seja um sintoma mais raro, a coceira no saco escrotal também pode surgir em casos de infecção sexualmente transmissível (IST), principalmente em quem tem herpes ou HPV. O ideal é jamais ter relações sexuais sem preservativo, independentemente da orientação sexual.

9. Psoríase genital