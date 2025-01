SAÚDE

Veja 5 dicas para emagrecer de forma rápida e saudável até o Carnaval

Nutricionista dá dicas para manter a massa magra e sem efeito rebote

Falta pouco mais de um mês para o Carnaval. As academias estão lotadas e todo mundo quer chegar na folia com um shape impecável. Claro que fazer atividade física e manter uma boa alimentação são indispensáveis, mas existem outras dicas que podem acelerar o processo de 'secar'.

A nutricionista funcional Carolina Dias, fundadora da CD Clinique, dá 5 dicas para promover o emagrecimento saudável até o Carnaval, de maneira rápida, mantendo a massa magra e sem efeito rebote.

1. Chás que auxiliam na redução do inchaço e aceleram o metabolismo

A primeira dica que a profissional dá para emagrecer rápido e de forma segura é o consumo de determinados chás. “Existem muitos chás que aceleram o metabolismo, além de ativar as funções do intestino e aumentar a saciedade. Um deles é o chá verde que tem diversos benefícios, como controlar a glicemia e diminuir a vontade de ingerir alimentos com carboidratos. Outra bebida potente é o chá de gengibre que possui ação anti-inflamatória, diurética e termogênica, favorecendo na redução do peso”.

2. Jantar até às 19:30h

Carol recomenda jantar cedo porque o horário da última refeição do dia influencia na balança. "Realizar o jantar até às 19:30h pode contribuir para a perda de peso. À noite temos uma produção maior da Melatonina e uma menor produção de cortisol, o que altera o nosso metabolismo e a nossa digestão. Alguns estudos já comprovam que não é só a quantidade de calorias diárias mas sim a disposição e horário dessas calorias durante o dia.”

3. Café com óleo de coco é um aliado para turbinar os treinos

Carolina ensina que a mistura de café com óleo de coco melhora o desempenho no exercício físico. “Uma opção estimulante para obter energia durante o treino é o café preto com uma colher de sopa de óleo de coco. O café contém cafeína, que é um excelente estimulante, e o óleo de coco possui triglicerídeos de cadeia média, uma fonte de gordura saudável que fornece energia rápida sem adicionar carboidratos à alimentação”, explica.

4. Higiene do sono

Garantir uma noite de sono ininterrupto, com pelo menos 6 horas de duração e de qualidade promove o emagrecimento, uma vez que aumentamos a produção do hormônio GH e reduzimos a produção de cortisol. A higiene do sono envolve cuidados específicos que podem influenciar positivamente na qualidade do sono. “Para melhorar a qualidade do sono, é recomendado evitar o uso de telas e celulares após as 21h00, diminuir o consumo de cafeína a partir das 15h00 e manter o ambiente escuro para ativar a produção de melatonina, conhecido como o hormônio do sono”, comenta a nutricionista.

5. Faça jejum intermitente