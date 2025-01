VERÃO

Tem rinite ou sinusite? Veja como usar o ar-condicionado sem sofrer com crises

Sintomas são causados pela mudança de temperatura

Fernanda Varela

Publicado em 20 de janeiro de 2025 às 16:46

Como evitar crises de rinite e sinusite Crédito: Divulgação

Com a chegada do Verão e das altas temperaturas, é normal recorrer ao uso do ar-condicionado. O problema é que muita gente que tem rinite ou sinusite começa a tossir, espirrar e ter coriza com o uso do equipamento. Isto acontece porque o ar-condicionado resseca as vias respiratórias, inflamando os cornetos nasais, uma pele que fica na parte interna do nariz.

Segundo o médico Paulo Mendes Junior, especialista em otorrinolaringologia do IPO, maior hospital do segmento na América Latina, as rinites não alérgicas, aquelas causadas por fatores externos, como o aumento da temperatura, são fortemente impactadas pelo uso do ar-condicionado. “A rinite alérgica é tratada com a imunoterapia, ou seja, a vacina adequada. Já a rinite não alérgica não tem tratamento via vacina e é preciso evitar o que desencadeia a reação”, explica.

Já as sinusites são causadas por infecções virais ou bacterianas, e também por reações alérgicas, como as mudanças de temperatura do aparelho. Assim como a rinite, o principal fator é evitar o que provoca a reação alérgica. “O principal é fazer a lavagem nasal com soro fisiológico, isto é fundamental para evitar os sintomas. Com a lavagem o nariz fica limpo, evitando o ressecamento das vias áreas”, explica doutor Mendes Junior.