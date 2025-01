PETS

Veja 10 alimentos que podem ser fatais para os cachorros

É importante ficar atento ao que é ofertado aos animais

"É só um pedacinho", "eu não consigo dizer não", "sempre dei e meu cachorro nunca morreu". Essas frases são muito comuns, mas podem colocar a vida do seu cachorro em risco de morte. Isso porque existem alimentos que devem ser mantidos fora do alcance dos cães para evitar graves problemas de saúde que podem ser fatais.

Nada de temperar a comida do seu cachorro igual à sua. A cebola contém tiossulfato, substância tóxica para os cachorros. Ela danifica os glóbulos vermelhos do sangue do cão, podendo levar à anemia. Além disso, esse alimento pode causar problemas no sistema digestivo.