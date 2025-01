SAÚDE

Corrimento vaginal: o que cada cor significa?

Infecções, bactérias e doenças podem ser indicadas pela cor do fluido

A saúde íntima ainda é motivo de vergonha e constrangimento para muitas mulheres. No entanto, é fundamental deixar o pudor de lado e buscar ajuda médica em alguns casos.

Segundo a Sociedade Brasileira de Clínica Médica, é natural que as vaginas soltem algum tipo de secreção, e isso não necessariamente significa que existe um problema de saúde. É o caso do líquido claro e inodoro, que é o esperado.

"É absolutamente normal as mulheres observarem um fluido que se acumula na roupa íntima, de cor clara, sem odor ruim e que varia na quantidade ao longo do ciclo menstrual", explica a entidade.

O médico deverá fazer um exame ginecológico e verificar o pH vaginal e o teste de Whiff (do cheiro). Se esse tipo de corrimento acontecer mais de quatro vezes ao ano, é necessário cuidado específico com um ginecologista especialista em infecções. O profissional pode ainda solicitar testes mais precisos para detectar o problema.

O que significam as diferentes cores do corrimento?

Indica a presença de sangue, o que é considerado normal principalmente durante ou próximo à menstruação. Também pode ocorrer durante outras fases do seu ciclo, como perto da ovulação, que é o sangramento de escape. O sangramento também pode significar infecções ou lesões no colo do útero, na vagina ou na vulva. Busque um médico se houver sangramento atípico te preocupa. Lembrando que sangramento após a relação sexual pode ocorrer, sobretudo nas primeiras relações, mas não é comum que perdure. Este caso pode indicar alterações hormonais, miomas, pólipos e até mesmo câncer.