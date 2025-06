ANIVERSÁRIO

Metrô Bahia celebra 11 anos com programação especial; confira

Público poderá conferir apresentações de música, dança e exposição

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 22:17

Metrô Bahia celebra 11 anos com programação especial Crédito: Divulgação

O Metrô Bahia comemora 11 anos de operação nesta semana e, para celebrar a data especial, a concessionária, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), preparou uma programação gratuita, com apresentações culturais e exposições nas estações Rodoviária e Bonocô. >

Nesta quarta-feira (11), às 17h30, a estação Rodoviária será palco da apresentação do Neojiba. O grupo, formado por 45 jovens, vai levar ao público um repertório junino cheio de ritmo para celebrar as raízes nordestinas.>

Ainda na estação Rodoviária, no mesmo dia, será inaugurada a exposição fotográfica "Nos trilhos do tempo", com produção dos fotógrafos Elton Machado e Ulisses Dumas. A mostra promete ser um passeio visual pela história do metrô.>

Já na quinta, 12 de junho, a estação Bonocô receberá um espetáculo de dança com crianças, adolescentes e jovens da comunidade de Cosme de Farias, do centro comunitário Unidos pelo Social. A apresentação terá início às 14h30 e se estenderá até as 16h30.>

Os passageiros e visitantes poderão aproveitar as atrações culturais durante suas viagens. "Estamos orgulhosos de contribuir para a melhoria da mobilidade urbana e para o desenvolvimento da metrópole baiana nesses 11 anos de operação do Metrô Bahia. A programação especial é uma forma de compartilhar essa conquista com os nossos clientes", diz Júlio Freitas, diretor da CCR Metrô Bahia.>

"O metrô transformou a forma de se deslocar em Salvador e na Região Metropolitana, garantindo mais dignidade, segurança e agilidade para milhares de baianos todos os dias. Ter a presença da Orquestra Neojiba nessa comemoração torna esse momento ainda mais especial, porque une dois símbolos de transformação social, o transporte público e a cultura", disse Jusmari Oliveira, secretária de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia.>