CRIME

Chefe de facção em Eunápolis e mais cinco são incluídos em lista de mais procurados da Bahia

Criminosos são suspeitos de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 20:48

Dadá é suspeito de chefiar a facção conhecida como Primeiro Comando de Eunápolis (PCE) Crédito: Divulgação/ SSP-BA

Seis procurados por homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, considerados de alta periculosidade, foram inseridos no Baralho do Crime da Segurança Pública da Bahia (SSP) - ferramenta que inclui os criminosos mais procurados do estado. A atualização aconteceu na manhã desta terça-feira (10), nos naipes de Ouros, Paus e Copas. >

Uma das principais lideranças criminosas com atuação no estado, Ednaldo Pereira Souza, conhecido por Dadá, Thor ou Caboclo, é procurado após fuga do Conjunto Penal de Eunápolis, em dezembro de 2024.>

Dadá, foragido por homicídio e organização criminosa, ocupa a carta ‘Damas de Ouros’. O foragido também tem entradas por porte e posse ilegal de arma de fogo, dano ao patrimônio, homicídio qualificado e associação para o tráfico. >

A carta ‘Dez de Ouros’ passa a apresentar Sirlon Rosário Dias Silva, o Sirlon, foragido do conjunto de Eunápolis, que também chefiava uma organização com atuação no município do sul do estado. O criminoso, comparsa de Dadá, é acusado pelos crimes de homicídio qualificado, crimes ambientais, posse e porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa, dano qualificado e ataques armados a agentes públicos. >

Iago Avelar Santos, o Manga Rosa, agora ocupa a carta ‘Cinco de Ouros’. Ele é procurado por gerenciar o tráfico de entorpecentes na região de Barra do Choça, no sudoeste baiano, além de acumular os crimes de tentativa de homicídio, organização criminosa e associação para o tráfico. >

O naipe de Paus também sofreu duas atualizações com a inserção do homicida José Lucas dos Santos Gomes, o Tremilique ou Americano, e do traficante e homicida Alessandro Lima de Jesus, conhecido por Zói. >

Tremilique, atual ‘Dez de Paus’, atua no município de Camaçari. Já Zói, o ‘Três de Paus’, tem atuação no bairro de Vila Canária, em Salvador.>

O ‘Quatro de Copas’ apresenta o rosto de Edson Santos Cruz, o Gana ou Bomba, procurado por homicídio. Gana opera na região de Arembepe e Portão, também na cidade de Camaçari, e tem forte influência no comércio ilegal na região. >