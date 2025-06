TÍTULO

Shopping realiza concurso do Melhor Sanfoneiro de Salvador com premiação de R$ 2 mil

Inscrições podem ser feitas até 19 de junho; confira detalhes

Tharsila Prates

Publicado em 10 de junho de 2025 às 21:25

Objetivo é valorizar os talentos locais na sanfona Crédito: Divulgação

O som da sanfona vai tomar conta do Shopping Center Lapa neste mês de junho com o Concurso Melhor Sanfoneiro de Salvador. As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 19 de junho, por meio do formulário online disponível neste link.>

A iniciativa tem como objetivo valorizar os talentos locais e manter viva a tradição do autêntico forró pé de serra, tão presente na cultura nordestina, especialmente durante o período junino. >

O concurso está marcado para o dia 20 de junho, quando os inscritos disputarão o título de melhor sanfoneiro da cidade, na Praça de Eventos do Shopping (piso L1). Quem ganhar receberá um prêmio em vale compras no valor de R$ 2.000,00, além de reconhecimento e visibilidade diante do público e de jurados especializados.>

"Com esse concurso, buscamos valorizar os artistas que mantêm viva a essência do forró tradicional, além de proporcionar ao nosso público uma experiência cultural rica e autêntica durante um dos meses mais festivos do ano", destaca a gerente de marketing do Shopping Center Lapa, Aline Ferraz.>

Serviço:>

O quê: Concurso Melhor Sanfoneiro de Salvador>

Onde: Shopping Center Lapa >

Etapas:>

- Inscrições até dia 19/06>