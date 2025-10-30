Eles parecem inofensivos, mas acabam com seu orçamento: veja os 5 vilões do bolso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00
Eles parecem inofensivos, fazem parte da rotina e trazem conforto — mas, no fim do mês, são eles que desequilibram o orçamento. Segundo o E-Investidor, pequenos luxos cotidianos estão pesando cada vez mais no bolso da classe média brasileira.
Com a inflação alta e o custo de vida em ascensão, cortar gastos desnecessários se tornou essencial para manter as contas em dia. Alguns hábitos, porém, passam despercebidos e drenam o orçamento.
Os maiores erros da classe média ao lidar com dinheiro
Mesmo parecendo inofensivos, certos gastos frequentes acumulam valores significativos ao longo do mês. Identificar e reduzir esses “luxos invisíveis” pode fazer toda a diferença no planejamento financeiro.
Cuidar das unhas é um ritual de bem-estar, mas também um dos vilões do orçamento da classe média. Ir ao salão toda semana pode pesar mais do que parece. O ideal é reservar esse mimo para momentos especiais ou reduzir a frequência.
Além disso, alternativas como fazer as unhas em casa ajudam a manter o cuidado sem comprometer as finanças. Pequenas economias recorrentes têm impacto direto no saldo final do mês.
Jantar fora sempre foi um prazer, mas, com os preços nas alturas, virou um luxo. Restaurantes, fast-foods e até o delivery do fim de semana comprometem o orçamento mais do que se imagina.
Trocar essas saídas por refeições caseiras é uma das formas mais eficazes de economizar. Planejar marmitas e aproveitar promoções no mercado ajuda a manter uma alimentação equilibrada e o bolso saudável.
Comer fora ainda pode continuar sendo um prazer — desde que reservado a ocasiões especiais. Assim, o impacto no orçamento diminui e o momento se torna ainda mais significativo.
Com ingressos que chegam a R$ 80 e combos de pipoca e refrigerante cada vez mais caros, o cinema virou um programa de luxo. A boa notícia é que a tecnologia permite recriar a experiência sem sair de casa.
Plataformas de streaming e um bom sofá são aliados de quem quer economizar. Além do conforto, o custo é muito menor e o clima pode ser ainda mais acolhedor.
Economizar não significa abrir mão do lazer, mas reinventá-lo. Transformar a sala em um “cinema caseiro” pode ser uma alternativa divertida e econômica.
Os alimentos orgânicos são sinônimo de saúde, mas também de preços altos. A dica é buscar feiras livres e comprar no final do expediente, quando os valores costumam cair.
Outra opção é mesclar produtos orgânicos e convencionais, priorizando frutas e verduras com menor risco de contaminação. Assim, é possível equilibrar qualidade e economia.
Com planejamento, dá para manter uma dieta saudável sem comprometer o orçamento — basta fazer escolhas mais conscientes.
Durante a pandemia, o delivery virou parte do dia a dia. Mas o que parecia uma praticidade virou um peso no orçamento. Taxas, embalagens e gorjetas elevam o custo de cada pedido.
Diminuir o número de entregas e preparar refeições em casa é uma forma direta de economizar. Além de mais barato, o preparo próprio é mais saudável e sustentável.
Os pequenos luxos não precisam ser abolidos — apenas equilibrados. Com escolhas inteligentes, é possível manter o conforto sem abrir mão da estabilidade financeira.