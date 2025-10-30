Acesse sua conta
Eles parecem inofensivos, mas acabam com seu orçamento: veja os 5 vilões do bolso

Pequenos gastos do dia a dia podem ser os maiores vilões do orçamento

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 05:00

Saiba quais hábitos comuns estão pesando no bolso da classe média e como evitá-los
Saiba quais hábitos comuns estão pesando no bolso da classe média e como evitá-los Crédito: Freepik

Eles parecem inofensivos, fazem parte da rotina e trazem conforto — mas, no fim do mês, são eles que desequilibram o orçamento. Segundo o E-Investidor, pequenos luxos cotidianos estão pesando cada vez mais no bolso da classe média brasileira.

Com a inflação alta e o custo de vida em ascensão, cortar gastos desnecessários se tornou essencial para manter as contas em dia. Alguns hábitos, porém, passam despercebidos e drenam o orçamento.

Mesmo parecendo inofensivos, certos gastos frequentes acumulam valores significativos ao longo do mês. Identificar e reduzir esses “luxos invisíveis” pode fazer toda a diferença no planejamento financeiro.

1- Manicure

Cuidar das unhas é um ritual de bem-estar, mas também um dos vilões do orçamento da classe média. Ir ao salão toda semana pode pesar mais do que parece. O ideal é reservar esse mimo para momentos especiais ou reduzir a frequência.

Além disso, alternativas como fazer as unhas em casa ajudam a manter o cuidado sem comprometer as finanças. Pequenas economias recorrentes têm impacto direto no saldo final do mês.

2- Comer fora com frequência

Jantar fora sempre foi um prazer, mas, com os preços nas alturas, virou um luxo. Restaurantes, fast-foods e até o delivery do fim de semana comprometem o orçamento mais do que se imagina.

Trocar essas saídas por refeições caseiras é uma das formas mais eficazes de economizar. Planejar marmitas e aproveitar promoções no mercado ajuda a manter uma alimentação equilibrada e o bolso saudável.

Comer fora ainda pode continuar sendo um prazer — desde que reservado a ocasiões especiais. Assim, o impacto no orçamento diminui e o momento se torna ainda mais significativo.

3- Cinema

Com ingressos que chegam a R$ 80 e combos de pipoca e refrigerante cada vez mais caros, o cinema virou um programa de luxo. A boa notícia é que a tecnologia permite recriar a experiência sem sair de casa.

Plataformas de streaming e um bom sofá são aliados de quem quer economizar. Além do conforto, o custo é muito menor e o clima pode ser ainda mais acolhedor.

Economizar não significa abrir mão do lazer, mas reinventá-lo. Transformar a sala em um “cinema caseiro” pode ser uma alternativa divertida e econômica.

4- Orgânicos

Os alimentos orgânicos são sinônimo de saúde, mas também de preços altos. A dica é buscar feiras livres e comprar no final do expediente, quando os valores costumam cair.

Outra opção é mesclar produtos orgânicos e convencionais, priorizando frutas e verduras com menor risco de contaminação. Assim, é possível equilibrar qualidade e economia.

Com planejamento, dá para manter uma dieta saudável sem comprometer o orçamento — basta fazer escolhas mais conscientes.

5- Delivery

Durante a pandemia, o delivery virou parte do dia a dia. Mas o que parecia uma praticidade virou um peso no orçamento. Taxas, embalagens e gorjetas elevam o custo de cada pedido.

Diminuir o número de entregas e preparar refeições em casa é uma forma direta de economizar. Além de mais barato, o preparo próprio é mais saudável e sustentável.

Os pequenos luxos não precisam ser abolidos — apenas equilibrados. Com escolhas inteligentes, é possível manter o conforto sem abrir mão da estabilidade financeira.

