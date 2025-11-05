REVIRAVOLTA

Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Os rumos da novela vão mudar completamente com o surgimento de jovem babá

Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:08

Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Uma nova personagem chegará em "Dona de Mim" ameaçando o lugar da protagonista Leona (Clara Moneke). Quem surgirá na trama das 7 da TV Globo é Érica, que será interpretada pela atriz Hannah Zeitoune. A jovem vai substituir Leona no papel de cuidar de Sofia (Elis Cabral), mas não como nova tutora, apenas como uma babá, como a personagem de Clara Moneke já foi inicialmente.

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, Érica chega à trama para ficar até o último capítulo da novela. Conhecida por ter vivido uma das filhas de Lucinda (Vera Holtz) em "Avenida Brasil", a atriz retorna agora chega para mudar completamente os rumos da trama escrita por Rosane Svartman.

A reviravolta acontecerá após Filipa (Cláudia Abreu) sofrer mais um atentado do namorado. Desta vez, após Jacques adulterar novamente os seus remédios, a atriz e empresária acabará perdendo a guarda da enteada Sofia.

Diante de Filipa com a saúde comprometida, Samuel (Juan Paiva) conseguirá a tão desejada guarda da irmã. Porém, para ajudar com a nova responsabilidade, Samuel decidirá contratar uma babá. É aí que Érica entra em cena, trazendo mais mudanças no folhetim após o término do mocinho com Leona.