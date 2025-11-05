Acesse sua conta
Personagem nova chega em Dona de Mim para 'substituir' Leo

Os rumos da novela vão mudar completamente com o surgimento de jovem babá

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 18:08

Leona (Clara Moneke) vai surtar em
Leona (Clara Moneke) em "Dona de Mim" Crédito: Reprodução

Uma nova personagem chegará em "Dona de Mim" ameaçando o lugar da protagonista Leona (Clara Moneke). Quem surgirá na trama das 7 da TV Globo é Érica, que será interpretada pela atriz Hannah Zeitoune. A jovem vai substituir Leona no papel de cuidar de Sofia (Elis Cabral), mas não como nova tutora, apenas como uma babá, como a personagem de Clara Moneke já foi inicialmente. 

De acordo com a coluna Play, do jornal O Globo, Érica chega à trama para ficar até o último capítulo da novela. Conhecida por ter vivido uma das filhas de Lucinda (Vera Holtz) em "Avenida Brasil", a atriz retorna agora chega para mudar completamente os rumos da trama escrita por Rosane Svartman.

Érica em "Dona de Mim"

Hannah Zeitoune entra em "Dona de Mim" para interpretar Érica por Reprodução
Hannah Zeitoune entra em "Dona de Mim" para interpretar Érica por Reprodução
Hannah Zeitoune entra em "Dona de Mim" para interpretar Érica por Reprodução
Hannah Zeitoune entra em "Dona de Mim" para interpretar Érica por Reprodução
1 de 4
Hannah Zeitoune entra em "Dona de Mim" para interpretar Érica por Reprodução

Samuel engata novo romance em Dona de Mim após levar pé na bunda de Leona

Filipa sofre acidente e destino de Sofia muda novamente em 'Dona de Mim'

Término, parto em ônibus, armação: veja resumo de 'Dona de Mim', semana de 03/11 a 8/11

A reviravolta acontecerá após Filipa (Cláudia Abreu) sofrer mais um atentado do namorado. Desta vez, após Jacques adulterar novamente os seus remédios, a atriz e empresária acabará perdendo a guarda da enteada Sofia. 

Diante de Filipa com a saúde comprometida, Samuel (Juan Paiva) conseguirá a tão desejada guarda da irmã. Porém, para ajudar com a nova responsabilidade, Samuel decidirá contratar uma babá. É aí que Érica entra em cena, trazendo mais mudanças no folhetim após o término do mocinho com Leona. 

"Dona de Mim" é exibida de segunda a sábado na TV Globo a partir das 19h30

Antes de Ticiane, César Tralli foi casado com ex-colega da Globo; saiba quem é e por onde anda

Antes de Ticiane, César Tralli foi casado com ex-colega da Globo; saiba quem é e por onde anda

Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Carros de luxo de Nego Di vão a leilão; veja como participar e os valores

Esposa de Felipe Simas diz já orou para que ator não conseguisse papel: 'Peço para Deus fechar uma porta'

Esposa de Felipe Simas diz já orou para que ator não conseguisse papel: 'Peço para Deus fechar uma porta'

Dona de mim tv Globo Novela

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

01
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

02
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

03
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

04
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos