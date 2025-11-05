Antes de Ticiane, César Tralli foi casado com ex-colega da Globo; saiba quem é e por onde anda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:08
O jornalista César Tralli vive um longo e famoso casamento com Ticiane Pinheiro, com quem tem uma filha, Manuella e uma enteada, Rafa Justus. Mas a apresentadora não é a primeira esposa do novo apresentador do Jornal Nacional. Antes, ele foi casado outras duas vezes - incluindo o matrimônio com uma ex-colega da TV Globo.
A primeira mulher de Tralli foi a modelo Cássia Ávila, com quem ele se casou em 2006. O relacionamento, porém, acabou pouco depois: a separação aconteceu no ano seguinte. Ainda em 2007, ele começou o romance com a também jornalista Flávia Freire, com quem manteve a união até 2013.
Flávia Freire
Flávia ficou bastante conhecida por ser a moça do tempo do Jornal Nacional, onde passou cinco anos, além de ter exercido a função no Jornal Hoje. Também apresentou atrações como o Bom Dia São Paulo, Hora 1, Bem Estar e Jornal Hoje, e era até considerada uma das favoritas para substituir o próprio Tralli no SPTV.
Mas, depois de 19 anos na Globo, a jornalista decidiu não renovar seu contrato. Ela comunicou a decisão de se desligar da emissora em 2017. Em um comunicado na época, ela explicou que tinha um desejo pessoal de mudar de país e priorizar a vida em família. Flávia se mudou para Portugal acompanhada do marido, o empresário Miguel Roquette, e do primogênito. O segundo filho nasceu quando a família já vivia fora do Brasil.
Desde então, a jornalista tem mantido uma rotina mais tranquila e reservada, afastada dos holofotes. Em abril deste ano, ela admitiu que sente saudades de trabalhar na TV em uma postagem em homenagem aos 60 anos da TV Globo.
"Não poderia deixar de prestigiar a empresa onde trabalhei tantos anos, me realizei profissionalmente, fiz vários amigos e conheci pessoas incríveis através de inúmeras reportagens. Só tenho a agradecer por cada oportunidade ao longo dos 20 anos que estive nessa, que foi a minha segunda casa. Obrigada! Bons tempos. Tenho saudades", escreveu.