Antes de Ticiane, César Tralli foi casado com ex-colega da Globo; saiba quem é e por onde anda

Novo apresentador do Jornal Nacional hoje é casado com Ticiane Pinheiro

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 13:08

César Tralli assumirá o Jornal Nacional no próximo dia 3 Crédito: Reprodução

O jornalista César Tralli vive um longo e famoso casamento com Ticiane Pinheiro, com quem tem uma filha, Manuella e uma enteada, Rafa Justus. Mas a apresentadora não é a primeira esposa do novo apresentador do Jornal Nacional. Antes, ele foi casado outras duas vezes - incluindo o matrimônio com uma ex-colega da TV Globo.

A primeira mulher de Tralli foi a modelo Cássia Ávila, com quem ele se casou em 2006. O relacionamento, porém, acabou pouco depois: a separação aconteceu no ano seguinte. Ainda em 2007, ele começou o romance com a também jornalista Flávia Freire, com quem manteve a união até 2013.

Flávia ficou bastante conhecida por ser a moça do tempo do Jornal Nacional, onde passou cinco anos, além de ter exercido a função no Jornal Hoje. Também apresentou atrações como o Bom Dia São Paulo, Hora 1, Bem Estar e Jornal Hoje, e era até considerada uma das favoritas para substituir o próprio Tralli no SPTV.

Mas, depois de 19 anos na Globo, a jornalista decidiu não renovar seu contrato. Ela comunicou a decisão de se desligar da emissora em 2017. Em um comunicado na época, ela explicou que tinha um desejo pessoal de mudar de país e priorizar a vida em família. Flávia se mudou para Portugal acompanhada do marido, o empresário Miguel Roquette, e do primogênito. O segundo filho nasceu quando a família já vivia fora do Brasil.

Desde então, a jornalista tem mantido uma rotina mais tranquila e reservada, afastada dos holofotes. Em abril deste ano, ela admitiu que sente saudades de trabalhar na TV em uma postagem em homenagem aos 60 anos da TV Globo.