Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Esposa de Felipe Simas diz já orou para que ator não conseguisse papel: 'Peço para Deus fechar uma porta'

Evangélica, influenciadora afirmou que as decisões profissionais do ator passam por aprovação familiar

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:08

Mariana Uhlmann e Felipe Simas
Mariana Uhlmann e Felipe Simas Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Uhlmann surpreendeu ao confessar que já orou para que o marido, o ator Felipe Simas, não fosse aprovado para um papel. A influenciadora explicou que o pedido foi motivado pelo tempo que o ator passa longe da família quando está gravando um trabalho, e contou que as decisões profissionais do artista passam por uma aprovação em conjunto.

"Nós somos uma equipe, mas já teve alguns trabalhos que orei para não acontecer e para que a porta se fechasse. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei que não sabia se eu gostaria que ele fizesse isso, e a porta fechou", disse Mariana, em participação no podcast "PodCrê".

Felipe Simas e família

Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
Felipe Simas e família por Reprodução
1 de 15
Felipe Simas e família por Reprodução

"Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Então, quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria", completou.

Casados há 13 anos, Felipe Simas e Mariana Uhlmann são pais de três filhos: Joaquim, Maria e Vicente. A influenciadora garantiu que suas orações não vêm de ciúme. "Tem momentos em que eu peço para Deus fechar uma porta, e ele fecha. Quando é para abrir, abre. A gente aprende a confiar".

Mariana também falou que Simas é um ator intenso que, às vezes, usa métodos pouco convencionais para construir o personagem. "Em Totalmente Demais, ele era um vendedor de bala no sinal e morava na rua. Ele foi andando até a Globo uma vez, porque queria experimentar e entender como era isso. Eu perguntava pra quê ele fazia isso, mas ele ia", falou.

"Teve uma vez que a gente quase brigou, porque ele resolveu dormir na rua e falei que já estava um pouco demais. Ele não foi, porque comecei a chorar e pedi para ele não fazer isso. Ele é muito intenso, mas traz uma coisa do Evangelho, que é o amor. Então, ele tenta olhar todo personagem dele, por pior que seja, com esse olhar de amor. O Senhor me ama, assim como ama o personagem mais macabro que ele fez", seguiu.

Felipe Simas

Felipe Simas por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas por Divulgação
Felipe Simas, Bruno Gissoni e Rodrigo Simas por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas com a esposa Mariana Uhlmann por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas com a esposa Mariana Uhlmann e seus três filhos; Joaquim, Maria e Vicente por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas pregando em igreja do Rio por Reprodução/Redes Sociais
Felipe Simas por Reprodução
Rodrigo e Felipe Simas como os sertanejos por Divulgação
Felipe Simas por Reprodução
Rodrigo e Felipe Simas por Vans Bumbeers/divulgação
1 de 12
Felipe Simas por Reprodução/Redes Sociais

Atualmente, o ator interpreta o vilão Danilo em "Dona de Mim", da Globo, e pode ser visto como Daniel Cravinhos na série "Tremembé", que estreou na semana passada no Prime Video.

"Eu acho que é um pouco pesado entrar em um personagem assim, mas tenho muito orgulho do Felipe como ser humano, como homem, como marido, como pai e como ator. Eu admiro muito como ele leva a vida, e vejo que não é diferente com a atuação, que é a profissão dele", falou.

Leia mais

Imagem - Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Bailarino de Lore Improta denuncia injúria racial em academia de Salvador e desabafa: 'Fiquei sem reação'

Imagem - Briga entre Pablo Morais e Agatha Moreira teve reclamação à Globo, recusa de papel e acusação de comportamentos agressivos

Briga entre Pablo Morais e Agatha Moreira teve reclamação à Globo, recusa de papel e acusação de comportamentos agressivos

Imagem - Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Tags:

tv Globo Globo Felipe Simas Prime Video Famosos Tremembé Felipe Simas E Família Mariana Uhlmann

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos