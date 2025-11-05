SINCERA

Esposa de Felipe Simas diz já orou para que ator não conseguisse papel: 'Peço para Deus fechar uma porta'

Evangélica, influenciadora afirmou que as decisões profissionais do ator passam por aprovação familiar

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:08

Mariana Uhlmann e Felipe Simas Crédito: Reprodução/Instagram

Mariana Uhlmann surpreendeu ao confessar que já orou para que o marido, o ator Felipe Simas, não fosse aprovado para um papel. A influenciadora explicou que o pedido foi motivado pelo tempo que o ator passa longe da família quando está gravando um trabalho, e contou que as decisões profissionais do artista passam por uma aprovação em conjunto.

"Nós somos uma equipe, mas já teve alguns trabalhos que orei para não acontecer e para que a porta se fechasse. Teve um específico que, quando ele recebeu, eu falei que não sabia se eu gostaria que ele fizesse isso, e a porta fechou", disse Mariana, em participação no podcast "PodCrê".

"Ano passado, ele passou nove meses em São Paulo e ficou 45 dias longe das crianças. É difícil e mexe com a nossa família toda. Então, quando ele vai aceitar um trabalho, a gente conversa para entender se eu também estou preparada. É muito importante que tenhamos uma parceria", completou.

Casados há 13 anos, Felipe Simas e Mariana Uhlmann são pais de três filhos: Joaquim, Maria e Vicente. A influenciadora garantiu que suas orações não vêm de ciúme. "Tem momentos em que eu peço para Deus fechar uma porta, e ele fecha. Quando é para abrir, abre. A gente aprende a confiar".

Mariana também falou que Simas é um ator intenso que, às vezes, usa métodos pouco convencionais para construir o personagem. "Em Totalmente Demais, ele era um vendedor de bala no sinal e morava na rua. Ele foi andando até a Globo uma vez, porque queria experimentar e entender como era isso. Eu perguntava pra quê ele fazia isso, mas ele ia", falou.

"Teve uma vez que a gente quase brigou, porque ele resolveu dormir na rua e falei que já estava um pouco demais. Ele não foi, porque comecei a chorar e pedi para ele não fazer isso. Ele é muito intenso, mas traz uma coisa do Evangelho, que é o amor. Então, ele tenta olhar todo personagem dele, por pior que seja, com esse olhar de amor. O Senhor me ama, assim como ama o personagem mais macabro que ele fez", seguiu.

Atualmente, o ator interpreta o vilão Danilo em "Dona de Mim", da Globo, e pode ser visto como Daniel Cravinhos na série "Tremembé", que estreou na semana passada no Prime Video.