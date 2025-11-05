Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Briga entre Pablo Morais e Agatha Moreira teve reclamação à Globo, recusa de papel e acusação de comportamentos agressivos

Ator detonou a ex-namorada durante live no TikTok; saiba os bastidores

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:18

Pablo Moraes e Agatha Moreira
Pablo Moraes e Agatha Moreira Crédito: Reprodução

Um dia depois do ator Pablo Morais fazer graves acusações em uma live no TikTok, afirmando que perdeu papel em novela da Globo por causa de Agatha Moreira, novos desdobramentos vieram à tona. O artista estava escalado para viver Rudá, protagonista de "Mania de Você" (2024), mas foi cortado do elenco e substituído por Nicolas Prattes.

Agatha e Pablo namoraram por cerca de cinco anos, no início dos anos 2010, quando ainda atuavam como modelo. Eles, inclusive, chegaram a morar juntos em Nova York. O relacionamento, porém, foi conturbado e teria terminado de forma complicada. Segundo o portal LeoDias, a atriz chegou a relatar a amigos íntimos comportamentos agressivos do ator.

Ator Pablo Morais

Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram
1 de 7
Atpor Pablo Morais por Reprodução | Instagram

Ainda de acordo com o site, ao saber que interpretaria Luma e faria o par romântico com o ex-namorado na novela, Agatha Moreira procurou a direção da Globo. Ela deixou claro que não dividiria cenas com o ex e teria, inclusive, colocado o papel à disposição da emissora. Diante da recusa da atriz, a decisão foi por desconvidar Pablo. Nicolas Prattes, então, foi o escolhido para viver Rudá.

Na última terça-feira (4), Pablo Morais desabafou sobre o episódio em uma live no TikTok. Ele afirmou que foi prejudicado por Agatha e acusou a ex de ter mentido dentro da Globo. Também disse que a situação o levou a um quadro de depressão.

"Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, que me tirou da novela ‘Mania de Você’, colocou o Nicolas Prattes, fez o cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um, prejuízo, meu deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí pra isso, eu estou falando isso, porque eu vou voltar para o Brasil, acionar advogados, justiça, Leo Dias, fazer o ‘caralhaço’, aí a galera vai entender agora", comentou.

Rodrigo Simas e Agatha Moreira

Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira por Reprodução/Instagram
Diretor postou vídeo de Rodrigo Simas nu em peça por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram
1 de 15
Agatha Moreira e Rodrigo Simas por Reprodução/Instagram

Leia mais

Imagem - Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Choro, denúncia e tensão: os bastidores da briga entre Taís Araújo e Manuela Dias que foi parar no compliance da Globo

Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Imagem - Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Tags:

Agatha Moreira tv Globo Novelas Novela Novelas da Rede Globo Ator Pablo Morais

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)

Hora de abrir o olho: tire a sua sorte do dia para esta quinta (6 de novembro)
Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos