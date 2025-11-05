Briga entre Pablo Morais e Agatha Moreira teve reclamação à Globo, recusa de papel e acusação de comportamentos agressivos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:18
Um dia depois do ator Pablo Morais fazer graves acusações em uma live no TikTok, afirmando que perdeu papel em novela da Globo por causa de Agatha Moreira, novos desdobramentos vieram à tona. O artista estava escalado para viver Rudá, protagonista de "Mania de Você" (2024), mas foi cortado do elenco e substituído por Nicolas Prattes.
Agatha e Pablo namoraram por cerca de cinco anos, no início dos anos 2010, quando ainda atuavam como modelo. Eles, inclusive, chegaram a morar juntos em Nova York. O relacionamento, porém, foi conturbado e teria terminado de forma complicada. Segundo o portal LeoDias, a atriz chegou a relatar a amigos íntimos comportamentos agressivos do ator.
Ator Pablo Morais
Ainda de acordo com o site, ao saber que interpretaria Luma e faria o par romântico com o ex-namorado na novela, Agatha Moreira procurou a direção da Globo. Ela deixou claro que não dividiria cenas com o ex e teria, inclusive, colocado o papel à disposição da emissora. Diante da recusa da atriz, a decisão foi por desconvidar Pablo. Nicolas Prattes, então, foi o escolhido para viver Rudá.
Na última terça-feira (4), Pablo Morais desabafou sobre o episódio em uma live no TikTok. Ele afirmou que foi prejudicado por Agatha e acusou a ex de ter mentido dentro da Globo. Também disse que a situação o levou a um quadro de depressão.
"Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, que me tirou da novela ‘Mania de Você’, colocou o Nicolas Prattes, fez o cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um, prejuízo, meu deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí pra isso, eu estou falando isso, porque eu vou voltar para o Brasil, acionar advogados, justiça, Leo Dias, fazer o ‘caralhaço’, aí a galera vai entender agora", comentou.
