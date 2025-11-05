SEGUNDO JORNALISTA

Briga entre Pablo Morais e Agatha Moreira teve reclamação à Globo, recusa de papel e acusação de comportamentos agressivos

Ator detonou a ex-namorada durante live no TikTok; saiba os bastidores

Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 10:18

Pablo Moraes e Agatha Moreira Crédito: Reprodução

Um dia depois do ator Pablo Morais fazer graves acusações em uma live no TikTok, afirmando que perdeu papel em novela da Globo por causa de Agatha Moreira, novos desdobramentos vieram à tona. O artista estava escalado para viver Rudá, protagonista de "Mania de Você" (2024), mas foi cortado do elenco e substituído por Nicolas Prattes.

Agatha e Pablo namoraram por cerca de cinco anos, no início dos anos 2010, quando ainda atuavam como modelo. Eles, inclusive, chegaram a morar juntos em Nova York. O relacionamento, porém, foi conturbado e teria terminado de forma complicada. Segundo o portal LeoDias, a atriz chegou a relatar a amigos íntimos comportamentos agressivos do ator.

Ator Pablo Morais 1 de 7

Ainda de acordo com o site, ao saber que interpretaria Luma e faria o par romântico com o ex-namorado na novela, Agatha Moreira procurou a direção da Globo. Ela deixou claro que não dividiria cenas com o ex e teria, inclusive, colocado o papel à disposição da emissora. Diante da recusa da atriz, a decisão foi por desconvidar Pablo. Nicolas Prattes, então, foi o escolhido para viver Rudá.

Na última terça-feira (4), Pablo Morais desabafou sobre o episódio em uma live no TikTok. Ele afirmou que foi prejudicado por Agatha e acusou a ex de ter mentido dentro da Globo. Também disse que a situação o levou a um quadro de depressão.

"Agatha Moreira mentiu dentro da Globo, que me tirou da novela ‘Mania de Você’, colocou o Nicolas Prattes, fez o cara perder um filho, fez a novela ir mal, fez a Globo ter um, prejuízo, meu deu uma depressão e ninguém fala isso, ninguém tá nem aí pra isso, eu estou falando isso, porque eu vou voltar para o Brasil, acionar advogados, justiça, Leo Dias, fazer o ‘caralhaço’, aí a galera vai entender agora", comentou.