Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Giuliana Mancini
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:48
Ex-jogador de futebol americano, Tom Brady deixou os fãs chocados ao revelar que sua nova cachorrinha, Junie, é um clone de Lua, a antiga pet da família, que morreu há dois anos. O comunicado foi emitido na última terça-feira (4) pela Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia da qual o ex-marido de Gisele Bündchen é investidor.
Depois da morte de Lua, em dezembro de 2023, Brady surgiu com uma nova cadela. A semelhança entre as duas já chamava a atenção dos fãs e agora, dois anos depois, ele assumiu que Junie é um clone da mestiça de pit bull. O processo foi feito por meio de uma coleta de sangue do animal antes da morte.
Gisele Bündchen, Tom Brady e Lua
"Eu amo meus animais. Eles significam o mundo para mim e para minha família", falou o ex-astro da NFL. "Há alguns anos, trabalhei com a Colossal e utilizei a tecnologia de clonagem não invasiva deles, por meio de uma simples coleta de sangue da nossa cadela idosa antes de ela falecer. [A Colossal Biosciences] deu à minha família uma segunda chance com um clone da nossa amada cadela", completou.
Tom Brady também disse estar "entusiasmado com a forma como a tecnologia pode ajudar famílias que perdem seus animais de estimação, ao mesmo tempo em que ajuda a salvar espécies ameaçadas de extinção".
A morte de Lua foi divulgada por Gisele em seu Instagram em dezembro de 2023. "Nossa pequena Lulu, nosso anjo da guarda, partiu para o céu. Ela viverá para sempre em nossos corações. Já sentimos muita falta dela! #amorincondicional RIPLua", escreveu a modelo na época.
Tom Brady e Gisele Bündchen foram casados por 13 anos e tiveram dois filhos: Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12. Eles se separaram em 2022. Após o fim do casamento, a modelo brasileira engatou um namoro com o lutador Joaquim Valente e se tornou mãe de River, que nasceu em fevereiro de 2025. Já o ex-jogador de futebol americano também é pai de Jack, de 18 anos, fruto de um antigo relacionamento com Bridget Moynahan.
