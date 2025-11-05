Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex-jogador da NFL disse que usou sangue retirado de Lua, falecida em 2023, para 'criar' Junie

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:48

Tom Brady, Gizele
Tom Brady, Gisele e filhos em foto antiga Crédito: Reprodução/Instagram

Ex-jogador de futebol americano, Tom Brady deixou os fãs chocados ao revelar que sua nova cachorrinha, Junie, é um clone de Lua, a antiga pet da família, que morreu há dois anos. O comunicado foi emitido na última terça-feira (4) pela Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia da qual o ex-marido de Gisele Bündchen é investidor.

Depois da morte de Lua, em dezembro de 2023, Brady surgiu com uma nova cadela. A semelhança entre as duas já chamava a atenção dos fãs e agora, dois anos depois, ele assumiu que Junie é um clone da mestiça de pit bull. O processo foi feito por meio de uma coleta de sangue do animal antes da morte. 

Gisele Bündchen, Tom Brady e Lua

Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução
Gisele Bündchen, Tom Brady, Benjamin, Jack e Vivian por Reprodução
Os filhos de Tom Brady e Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução
Tom Brady com a cachorra Lua, falecida em 2023 por Reprodução
Gisele Bündchen e Tom Brady por Reprodução
Gisele Bündchen e Tom Brady por Reprodução
Gisele Bündchen, Tom Brady, Benjamin, Jack e Vivian por Reprodução
1 de 7
Gisele Bündchen com a cachorra Lua por Reprodução

"Eu amo meus animais. Eles significam o mundo para mim e para minha família", falou o ex-astro da NFL. "Há alguns anos, trabalhei com a Colossal e utilizei a tecnologia de clonagem não invasiva deles, por meio de uma simples coleta de sangue da nossa cadela idosa antes de ela falecer. [A Colossal Biosciences] deu à minha família uma segunda chance com um clone da nossa amada cadela", completou.

Tom Brady também disse estar "entusiasmado com a forma como a tecnologia pode ajudar famílias que perdem seus animais de estimação, ao mesmo tempo em que ajuda a salvar espécies ameaçadas de extinção".

A morte de Lua foi divulgada por Gisele em seu Instagram em dezembro de 2023. "Nossa pequena Lulu, nosso anjo da guarda, partiu para o céu. Ela viverá para sempre em nossos corações. Já sentimos muita falta dela! #amorincondicional RIPLua", escreveu a modelo na época.

Tom Brady e Gisele Bündchen foram casados por 13 anos e tiveram dois filhos: Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12. Eles se separaram em 2022. Após o fim do casamento, a modelo brasileira engatou um namoro com o lutador Joaquim Valente e se tornou mãe de River, que nasceu em fevereiro de 2025. Já o ex-jogador de futebol americano também é pai de Jack, de 18 anos, fruto de um antigo relacionamento com Bridget Moynahan.

Mansão de Gisele Bündchen em Nova York

Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS
1 de 10
Veja fotos da mansão que foi de Gisele Bündchen em Nova York por Reprodução/COMPASS

Leia mais

Imagem - Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo

Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo

Imagem - Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Imagem - De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

De Simaria a Mel Maia: veja quem são os famosos cotados para o BBB 26

Tags:

Pet tom Brady Lua Famosos Gisele Bündchen Cadela Clone Cachorra

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio
Imagem - Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo

Após bate-boca nos bastidores, Taís Araújo denunciou Manuela Dias à alta cúpula da Globo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada