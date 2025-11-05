Isa Scherer rebate críticas e esclarece polêmica sobre vaga de emprego com salário de R$ 1.800

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:54
Após críticas nas redes sociais sobre uma vaga de auxiliar de cozinha com salário de 1.800 reais, Isa Scherer explicou que o anúncio era de maio deste ano, quando sua empresa de cookies ainda estava no início. A campeã do Masterchef afirmou que a estrutura do negócio mudou e que hoje há cargos e remunerações diferentes.
“Essa vaga foi publicada em maio de 2025, logo no início da empresa. No print que viralizou não eram mostrados os benefícios, mas eles sempre existiram. Ainda assim, é importante reforçar que a empresa segue a legislação trabalhista e as normas coletivas de cada categoria. Agora que a empresa cresceu um pouco mais, são outros horários, outra estrutura, com as funções mais bem definidas, e com diversos níveis de cargos e remunerações, com processos mais maduros, e uma estrutura organizacional que reflete nossa evolução”, disse Isa.
O anúncio que gerou debate pedia que o funcionário auxiliasse no preparo dos alimentos, na limpeza e no controle de estoque. Isa, que é filha do ex-nadador Xuxa e já atuou em Malhação, é dona da marca Scherbi’s. Ela afirmou que os salários são definidos com base em consultoria especializada.
Isa Scherer
“Quando abrimos a empresa, fizemos questão de pesquisar e contratar uma consultoria de RH e Jurídica, que sugeriu a remuneração de cada vaga conforme prática do mercado e leis trabalhistas”, afirmou a empresária.
A atriz reforçou que acompanhou os comentários e está disposta a continuar o diálogo com o público.“Como empreendedora, estou comprometida em evoluir de forma responsável, valorizando cada pessoa que faz parte do meu time, e mantendo uma relação justa e transparente. Esse diálogo é importante e faz parte do crescimento de qualquer empresa. Sigo aberta a ouvir, aprender e fazer melhor, sempre com respeito por todos”, completou.