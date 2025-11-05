Acesse sua conta
Como era a mansão em que Suzane Von Richthofen morava com os pais e o irmão

Imóvel  foi palco do assassinato de Manfred e Marísia Richthofen e ficou anos fechado antes de ser reformado e vendido

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:41

Casa onde os pais de Suzane Richthofen foram assassinados em 2002 passou por reforma e novo dono transformou o visual
Casa onde os pais de Suzane Richthofen foram assassinados em 2002 passou por reforma e novo dono transformou o visual Crédito: Reprodução

A mansão da família Richthofen, localizada na Rua Zacarias de Góes, no Campo Belo, Zona Sul de São Paulo, foi cenário de um dos crimes mais brutais da história recente do país. Em 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados enquanto dormiam, em um crime planejado pela própria filha, Suzane von Richthofen, ao lado dos irmãos Daniel e Christian Cravinhos.

Na época, a cena do crime foi montada para parecer um assalto. Mas o comportamento de Suzane e dos irmãos Cravinhos levantou suspeitas da polícia, que passou a monitorá-los. Poucos dias após o enterro, a compra de uma moto de alta cilindrada com dólares furtados da casa acabou revelando a farsa.

Mansão da Família Richthofen

Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga
Piscina da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Piscina  da Mansão da Família Richthofen por Reprodução
Mansão da Família Richthofen abandonada por Reprodução
Mansão da Família Richthofen nos dias atuais por Reprodução/Site São Paulo Antiga
1 de 9
Mansão da Família Richthofen por Reprodução/Site São Paulo Antiga

Suzane e os irmãos Cravinhos foram presos e condenados, ela e Daniel a 39 anos de prisão, e Christian, a 38. O caso se transformou em um marco da crônica policial brasileira e, até hoje, desperta curiosidade do público.

Adquirida por Manfred em 1998 por cerca de R$ 330 mil, a mansão ficou abandonada por anos após o assassinato. Pichada e envolta em vegetação, tornou-se símbolo da tragédia familiar. Dentro, segundo vizinhos, tudo permaneceu como estava desde a reconstituição do crime.

Durante anos, o imóvel também esteve no centro de uma disputa judicial entre Suzane e o irmão, Andreas von Richthofen, que buscava deserdá-la por envolvimento no assassinato dos pais.

Venda e reforma

Em 2016, Suzane abriu mão da herança, permitindo que a situação fosse resolvida judicialmente. A casa foi colocada à venda e logo adquirida por um novo proprietário, que realizou uma ampla reforma, a fachada de tijolos aparentes deu lugar a uma estrutura branca e moderna, apagando parte da aparência sombria do passado.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

O valor da transação não foi divulgado, mas corretores estimam que imóveis semelhantes na região valham entre R$ 2 e R$ 3 milhões.

Hoje, a residência segue ocupada e reformada, sem indícios externos de seu passado trágico. Ainda assim, o endereço segue como um ponto de curiosidade para moradores e visitantes que se lembram do crime que chocou o país e marcou para sempre a história da família Richthofen.

Tremembé Suzane von Richthofen

