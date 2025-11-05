Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

VÍDEO: o dia em que o microfone da Globo flagrou Suzane von Richthofen sendo orientada a fingir choro após o crime

Vídeo que voltou a circular com o sucesso da série Tremembé mostra momento em que defensores instruem Suzane sobre como se comportar diante das câmeras da Globo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:00

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Com o nome de Suzane von Richthofen novamente em alta após o lançamento da série Tremembé, um vídeo exibido pelo Fantástico em 2006 voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. A reportagem da TV Globo revelou, na época, que os advogados da então ré chegaram a orientar Suzane sobre como se comportar diante das câmeras, inclusive simulando choro e acusando o ex-namorado Daniel Cravinhos.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

As imagens foram gravadas durante uma entrevista concedida à emissora. Um microfone preso à camisa de Suzane captou as vozes dos advogados dando instruções detalhadas sobre sua postura. Segundo o programa, as orientações incluíam momentos em que ela deveria fingir emoção e encerrar a conversa com frases de impacto.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Na gravação, o advogado Denivaldo Barni, amigo da família Richthofen, foi ouvido dizendo “chora!”. Suzane, imediatamente, respondeu: “Não vou conseguir”. Outro defensor, identificado como Mário Sérgio de Oliveira, orientou que ela fingisse tristeza e dissesse que não queria mais falar sobre o assunto.

O Fantástico destacou que as instruções coincidiam com o comportamento de Suzane durante a entrevista. Em frente às câmeras, ela apareceu abatida, com roupas infantis e pantufas de coelho, e parecia chorar repetidas vezes, mas sem nenhuma lágrima visível.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

Tremembé: Médica psiquiatra e alemão rigoroso, quem eram os pais milionários de Suzane von Richthofen

Tremembé: Daniel Cravinhos enviou mensagem para irmão de Suzane von Richthofen e pediu abraço; Andreas passou mal

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Na conversa, Suzane dizia se arrepender e afirmava ter sido manipulada por Daniel Cravinhos, seu ex-namorado e cúmplice no assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Ela também relatou medo de sair sozinha e se queixou de familiares que a evitavam.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: esposa de Daniel Cravinhos manda recado para Suzane von Richthofen e diz que marido cometeu 'erro da juventude'

Tremembé: por que tantas pessoas se apaixonam e têm fascínio por Suzane von Richthofen mesmo após o crime?

Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

Tremembé: filho de Suzane Von Richthofen tem 2 anos e não leva o sobrenome da mãe

Tremembé: livro que teve venda proibida revela 'bomba' sobre Suzane von Richthofen

A exibição do material pelo Fantástico gerou grande repercussão na época e marcou uma reviravolta na imagem pública de Suzane. Agora, quase duas décadas depois, o episódio voltou a ser lembrado por quem acompanha a série Tremembé e observa semelhanças entre a encenação flagrada pela TV e a forma como a personagem inspirada nela é retratada na ficção.

Tags:

Globo Prime Video Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Marina ruy Barbosa Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada