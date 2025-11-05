VÍDEO: o dia em que o microfone da Globo flagrou Suzane von Richthofen sendo orientada a fingir choro após o crime

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 06:00
Com o nome de Suzane von Richthofen novamente em alta após o lançamento da série Tremembé, um vídeo exibido pelo Fantástico em 2006 voltou a ganhar repercussão nas redes sociais. A reportagem da TV Globo revelou, na época, que os advogados da então ré chegaram a orientar Suzane sobre como se comportar diante das câmeras, inclusive simulando choro e acusando o ex-namorado Daniel Cravinhos.
Veja como está Suzane von Richthofen hoje
As imagens foram gravadas durante uma entrevista concedida à emissora. Um microfone preso à camisa de Suzane captou as vozes dos advogados dando instruções detalhadas sobre sua postura. Segundo o programa, as orientações incluíam momentos em que ela deveria fingir emoção e encerrar a conversa com frases de impacto.
Na gravação, o advogado Denivaldo Barni, amigo da família Richthofen, foi ouvido dizendo “chora!”. Suzane, imediatamente, respondeu: “Não vou conseguir”. Outro defensor, identificado como Mário Sérgio de Oliveira, orientou que ela fingisse tristeza e dissesse que não queria mais falar sobre o assunto.
O Fantástico destacou que as instruções coincidiam com o comportamento de Suzane durante a entrevista. Em frente às câmeras, ela apareceu abatida, com roupas infantis e pantufas de coelho, e parecia chorar repetidas vezes, mas sem nenhuma lágrima visível.
Na conversa, Suzane dizia se arrepender e afirmava ter sido manipulada por Daniel Cravinhos, seu ex-namorado e cúmplice no assassinato dos pais, Manfred e Marísia von Richthofen, em 2002. Ela também relatou medo de sair sozinha e se queixou de familiares que a evitavam.
A exibição do material pelo Fantástico gerou grande repercussão na época e marcou uma reviravolta na imagem pública de Suzane. Agora, quase duas décadas depois, o episódio voltou a ser lembrado por quem acompanha a série Tremembé e observa semelhanças entre a encenação flagrada pela TV e a forma como a personagem inspirada nela é retratada na ficção.