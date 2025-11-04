TREMEMBÉ

Tremembé: Médica psiquiatra e alemão rigoroso, quem eram os pais milionários de Suzane von Richthofen

Os pais desaprovavam o namoro e chegaram a tentar afastar a filha do relacionamento

Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:00

Pais de Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Antes de se tornarem personagens centrais de um dos crimes mais chocantes do país, Manfred e Marísia von Richthofen eram conhecidos por levarem uma vida de conforto e prestígio em São Paulo. Ele, engenheiro de origem alemã, e ela, médica psiquiatra, formavam um casal de classe alta e tinham dois filhos: Suzane, nascida em 1983, e Andreas, em 1987.

Manfred Albert von Richthofen nasceu em 3 de fevereiro de 1953, na Alemanha, e se naturalizou brasileiro após vir para o país ainda jovem. Engenheiro formado, fez carreira na Dersa, empresa estatal responsável pela construção e administração de rodovias em São Paulo, onde chegou ao cargo de diretor de engenharia. Era descrito por colegas como um homem reservado, disciplinado e dedicado à família.

Marísia von Richthofen nasceu em 19 de janeiro de 1952, no interior paulista, em José Bonifácio. De origem libanesa e italiana, formou-se em Medicina e se especializou em Psiquiatria. Trabalhou em consultório próprio e chegou a morar na Alemanha com o marido antes de se estabelecer definitivamente em São Paulo. Era considerada comunicativa, generosa e muito próxima dos filhos.

O casal vivia em uma casa confortável no bairro do Brooklin, zona sul da capital paulista, e mantinha um sítio em São Roque, no interior do estado. Segundo relatos de vizinhos e conhecidos, levavam uma rotina tranquila e eram vistos como uma família exemplar. Nenhum deles tinha antecedentes criminais ou histórico de conflitos graves antes do crime.

A relação entre Suzane e Daniel Cravinhos, no entanto, teria abalado a harmonia familiar. Os pais desaprovavam o namoro e chegaram a tentar afastar a filha do relacionamento, o que gerou tensões dentro da casa. Segundo as investigações, esse conflito antecedeu o assassinato ocorrido em 31 de outubro de 2002.

Após o crime, veio à tona que o casal havia construído um patrimônio avaliado em cerca de R$ 10 milhões, formado por imóveis, veículos e aplicações financeiras. Todos os bens foram herdados por Andreas após decisão judicial que impediu Suzane, condenada pelo crime, de receber qualquer parte da herança.