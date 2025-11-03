Acesse sua conta
Tremembé: por que tantas pessoas se apaixonam e têm fascínio por Suzane von Richthofen mesmo após o crime?

Ela foi condenada pelo assassinato dos pais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 17:00

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Mesmo duas décadas após o assassinato dos pais, Suzane von Richthofen continua sendo uma figura capaz de despertar paixões e curiosidade. Condenada a 39 anos de prisão pelo crime cometido em 2002, ela atraiu não apenas a atenção do público, mas também de pessoas que se envolveram emocionalmente com ela. O fenômeno, segundo especialistas em comportamento humano, está ligado a traços de manipulação, carisma e à capacidade de criar uma imagem que mistura fragilidade e poder.

Suzane von Richthofen por Reprodução

Desde o início, a história de Suzane foi marcada por essa dualidade. Aos 18 anos, ela convenceu o então namorado, Daniel Cravinhos, e o irmão dele, Cristian, a matarem seus próprios pais. O caso, que chocou o Brasil, ficou conhecido como um dos crimes mais brutais e planejados do país. Para a Justiça, Suzane foi a mentora do assassinato, usando a influência emocional sobre Daniel para levá-lo ao ato. Essa capacidade de persuasão é um dos elementos que especialistas classificam como centrais em seu perfil psicológico. As informações são da Sociedade Brasileira de Psiquiatria.

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

A psicologia chama de “glamourização do criminoso” o fenômeno em que parte do público passa a enxergar condenados por grandes crimes sob uma ótica romântica ou curiosa. Há casos em que essas figuras recebem cartas de amor, pedidos de casamento e demonstrações de afeto, motivados pela mistura entre repulsa, desejo e identificação com quem rompeu regras sociais.

Série Tremembé estreia na Prime Video

Série Tremembé por Divulgação

Atualmente, Suzane vive em liberdade, casada e mãe de um menino de 1 ano e 10 meses, além de ter trocado seu sobrenome. Mesmo assim, o magnetismo que ela exerce permanece evidente nas redes sociais, nos noticiários e nas produções de entretenimento que exploram sua trajetória. A mulher que usou o amor para manipular um assassinato, seduziu companheiras e gerou escândalos em Tremembé continua despertando o mesmo misto de curiosidade, fascínio e espanto que a tornou uma das figuras mais enigmáticas da história criminal do Brasil.

Ex-presos de Tremembé vivem no interior de São Paulo

