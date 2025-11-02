Acesse sua conta
Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

A relação com Suzane chegou a gerar conflitos familiares

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 20:30

Suzane von Richthofen e Felipe
Suzane von Richthofen e Felipe Crédito: Reprodução

Felipe Zecchini Muniz, de 40 anos, é o atual marido de Suzane von Richthofen e pai do primeiro filho dela. Médico e morador de Bragança Paulista, no interior de São Paulo, ele vive com Suzane desde que a ex-detenta deixou o regime semiaberto e passou a cumprir pena em liberdade condicional, em janeiro de 2023.

Felipe tem 42 anos e viveu em união estável de 2009 até 2019 com a médica Sílvia Constantino Franco, com quem teve três filhas, de 9, 14 e 15 anos. Desde a separação, o médico detém a guarda unilateral das meninas, que também vivem em Bragança Paulista.

A relação com Suzane chegou a gerar conflitos familiares: segundo reportagens, a ex-companheira do médico não queria que a criminosa convivesse com os enteados, o que teria causado tensão no início do relacionamento. Apesar da resistência, o casal manteve a união e passou a morar junto.

Em setembro de 2023, Sílvia entrou na Justiça pedindo a reversão da guarda das filhas, afirmando que agia por “instinto de proteção” após descobrir, pelas redes sociais, que o ex-marido mantinha um relacionamento com Suzane von Richthofen. A Justiça, no entanto, negou o pedido liminar, afirmando que não há provas de que as meninas corram risco ou que a convivência com Suzane comprometa o bem-estar delas. A decisão destacou que seria “prematuro e temerário alterar a rotina das crianças de forma abrupta” e determinou a realização de um estudo psicossocial antes de qualquer mudança.

O caso ganhou grande repercussão nacional e expôs detalhes da nova fase da vida de Suzane, que tenta reconstruir sua história longe dos holofotes. Em janeiro de 2024, ela deu à luz o primeiro filho do casal, um menino batizado de Felipe, em homenagem ao pai, no Hospital Albert Sabin, em Atibaia. O bebê não recebeu o sobrenome “von Richthofen”, numa tentativa de proteger a identidade da criança e afastar o estigma do nome envolvido em um dos crimes mais conhecidos do país. Com o casamento, Suzane também abandonou o sobrenome e passou a se apresentar como Suzane Louise Magnani Muniz.

Hoje, Suzane e Felipe vivem discretamente no interior de São Paulo. Ela adotou o sobrenome do marido e passou a assinar como Suzane Louise Magnani Muniz. Enquanto o médico segue trabalhando na área da saúde, Suzane se dedica ao filho pequeno e mantém uma rotina reservada, longe da vida pública e das polêmicas.

