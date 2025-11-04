Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

Crime que chocou o país nas últimas décadas ainda desperta curiosidade e gera novas produções audiovisuais

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:00

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reproduçaõ

Na madrugada de 31 de outubro de 2002, o engenheiro Manfred Albert von Richthofen e a psiquiatra Marísia von Richthofen foram assassinados a golpes de barra de ferro enquanto dormiam, na casa da família, no bairro do Brooklin, zona sul de São Paulo. O crime foi planejado e executado pela filha mais velha do casal, Suzane von Richthofen, então com 18 anos, com a ajuda do namorado, Daniel Cravinhos, e do irmão dele, Cristian.

Suzane e Andreas von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
1 de 9
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

As investigações revelaram que o assassinato foi motivado pela desaprovação do relacionamento de Suzane com Daniel e também pelo desejo de acessar a herança dos pais. Para despistar a polícia, o trio tentou simular um latrocínio, mas as contradições nos depoimentos e o comportamento da jovem levaram os investigadores à verdade.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Tremembé: Médica psiquiatra e alemão rigoroso, quem eram os pais milionários de Suzane von Richthofen

Tremembé: Daniel Cravinhos enviou mensagem para irmão de Suzane von Richthofen e pediu abraço; Andreas passou mal

Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Como está Suzane Von Richthofen hoje? Mãe, casada e de sobrenome novo, ela leva vida discreta após deixar Tremembé

Uma semana após o crime, Cristian confessou sua participação, seguido por Daniel e Suzane. O filho mais novo do casal, Andreas, que tinha 15 anos na época, não teve qualquer envolvimento.

O julgamento aconteceu quatro anos depois, em julho de 2006, após uma série de remarcações. Durante cinco dias, o tribunal ouviu depoimentos de testemunhas, advogados e peritos. O caso se tornou símbolo de um dos julgamentos mais acompanhados da história do país.

Veja como está Suzane von Richthofen hoje

Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução
Suzane von Richthofen e Felipe por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen virou costureira na cadeia e faz itens infantis por Reprodução
Suzane von Richthofen estuda Direito por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen por Reprodução
1 de 13
Veja como está Suzane von Richthofen hoje por Reprodução

Durante o processo, as versões se chocaram. A defesa de Suzane afirmou que ela havia sido manipulada por Daniel, enquanto os irmãos Cravinhos alegaram que o crime foi planejado pela jovem, e que Daniel agiu por amor. No primeiro interrogatório, Cristian tentou se isentar da execução, dizendo que havia ficado paralisado durante o crime, mas voltou atrás e confessou ter matado Marísia. Daniel admitiu ter sido o autor dos golpes que mataram Manfred.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

VÍDEO: assista à famosa entrevista que Suzane von Richthofen deu para Gugu Liberato dentro de Tremembé

O que aconteceu com Sandrão após Tremembé? Ex-companheira de Suzane e Elize está solta e evita os holofotes

Preso em cela individual e sem visitas: veja como está Roger Abdelmassih hoje, que tem 82 anos e segue preso em Tremembé

Solta, sem a filha e ex-motorista de app: veja como está Elize Matsunaga hoje, após sair de Tremembé

Separados, livres e com filhos adultos: veja como estão Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá após deixarem Tremembé

Andreas von Richthofen, então com 19 anos, também prestou depoimento. Ele chamou a irmã de calculista e manipuladora, disse nunca tê-la perdoado e contou que chegou a ser chantageado por ela em conversas sobre a herança.

Suzane manteve a versão de que era dominada por Daniel e usou drogas sob sua influência. Alegou que o namorado a convenceu de que a vida seria melhor sem os pais. Disse que no dia do crime estava sob efeito de maconha e que apenas obedeceu às ordens dele.

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
1 de 12
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

Em 22 de julho de 2006, Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e seis meses de prisão, enquanto Cristian recebeu pena de 38 anos e seis meses. Nenhum dos três pegou a pena máxima solicitada pela promotoria.

Ao longo dos anos, o caso seguiu repercutindo. Filmes, livros e documentários foram lançados, entre eles as produções “A Menina que Matou os Pais” e “O Menino que Matou Meus Pais”, da Amazon Prime Video, que reconstroem a história sob diferentes pontos de vista: o de Suzane e o de Daniel. 

Veja os atores que vão viver os presos famosos da Penitenciária de Tremembé

Suzane Richthofen por Reprodução
Vai ser interpretada por Mariana Ruy Barbosa por Reprodução
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Elize Matsunaga por Netflix/Divulgação
Vai ser o papel de Carol Garcia por Diego Baptista/Divulgação
Carol Garcia como Elize Matsunaga na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Daniel Cravinhos por Reprodução
Vai ser feito por Felipe Simas por Reprodução
Felipe Simas como Daniel Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Christian Cravinhos por Divulgação
Vai ser vivido por Kelner Macêdo por Reprodução
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Anna Jatobá por Reprodução
Vai ser interpretada por Bianca Comparato por Reprodução
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Alexandre Nardoni por Reprodução
Vai ser papel de Lucas Oradovschi  por Reprodução
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 100 anos de cadeia por estuprar pacientes por Divulgação/Senad
Anselmo Vasconcelos por Reprodução
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Sandrão foi condenada a 27 anos de prisão por sequestro e morte de um adolescente por Reprodução/Record
Atriz Letícia Rodrigues por Reprodução
Letícia Rodrigues como Sandrão na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
1 de 24
Suzane Richthofen por Reprodução

Entre os fatos reais e as licenças dramáticas das produções, algumas diferenças chamam atenção. Suzane realmente se tornou evangélica na prisão, mas a ideia de que o crime foi planejado por meses ou que havia abuso por parte do pai nunca foi comprovada e foi negada pelo irmão Andreas. Já os casos extraconjugais de Manfred, citados nas investigações, são verdadeiros, enquanto as insinuações de infidelidade de Marísia foram ficção.

Mais de 20 anos depois, o caso ainda mobiliza o interesse público. No último dia 31, foi lançada a série Tremembé, na mesma plataforma, que retrata a vida de Suzane, os irmãos Cravinhos e outros detentos dentro do presídio.

Suzane deixou a prisão em janeiro de 2023, após obter o regime aberto, e hoje vive no interior paulista com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, e o filho de quase 2 anos. Andreas, por sua vez, leva uma vida reclusa e continua dizendo que não perdoará a irmã.

Tags:

Prime Video Tremembé Suzane von Richthofen Irmãos Cravinhos Andreas von Richthofen Marina ruy Barbosa Daniel Cravinhos Cristian Cravinhos

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos

Ex de Gisele Bündchen, Tom Brady choca fãs ao revelar que nova cachorrinha é clone de pet que morreu há dois anos
Imagem - Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

Anjo da Cura surge para 4 signos nesta quarta-feira (5): ansiedade, dor e esgotamento vão embora, é tempo de paz e alívio

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada