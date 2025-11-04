NOVO PROGRAMA

Conversa com Bial deve sair do ar e pode ser substituído por novo programa

Globo estuda encerrar o talk show de Pedro Bial em dezembro

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11:09

Globo deve encerrar o Conversa com Bial em dezembro Crédito: Daniela Toviansky/Globo

O Conversa com Bial, no ar desde 2017, pode estar chegando ao fim. Segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do Portal LeoDias, a Globo planeja encerrar o talk show em dezembro e já negocia com o apresentador a criação de um novo projeto, com estreia prevista para 2026.

A proposta seria transformar o formato diário em um programa semanal, com entrevistas mais longas e conteúdo mais analítico, modelo semelhante ao que Bial apresentou em Na Moral, exibido entre 2012 e 2014.

De acordo com fontes ligadas à emissora, a decisão estaria baseada em três fatores principais: a queda de audiência nas madrugadas, o baixo retorno comercial e a dificuldade crescente em atrair entrevistados de destaque no ritmo diário.

Pedro Bial 1 de 6

Mesmo reconhecido internamente como um produto de relevância cultural e jornalística, o programa enfrenta custos altos para o horário e concorrência acirrada no streaming, o que teria enfraquecido o desempenho comercial.

Apesar da mudança, Pedro Bial deve permanecer na emissora e participar ativamente da construção do novo projeto. A ideia é apostar em pautas mais reflexivas, com maior tempo de apuração e entrevistas gravadas fora do estúdio, uma estratégia para aproximar o formato de documentário televisivo.

Nos bastidores, o clima é de transição natural. A Globo entende que o Conversa com Bial cumpriu seu ciclo e agora busca reposicionar o apresentador em um formato “de fôlego longo”, voltado para um público mais segmentado e conectado a temas contemporâneos.

Caso a mudança se confirme, o horário ocupado atualmente pelo talk show deve ser assumido pela Edição Especial, faixa que exibe reprises de novelas clássicas, entre elas, Terra Nostra, protagonizada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda.