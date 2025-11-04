Filha de Sandra Annenberg surge aos beijos com a namorada em vídeo de Halloween e encanta seguidores

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 09:04
Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, encantou os seguidores ao publicar um vídeo cheio de carinho ao lado da namorada, a atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson. O registro, compartilhado no último domingo (3), mostra o casal trocando beijos e exibindo a fantasia de Halloween inspirada nas personagens Ellie e Dina, do jogo The Last of Us.
“Feliz Halloween! Oh Ellie, eu acho que eles deveriam ter medo de você!”, escreveu Elisa na legenda do vídeo, que rapidamente viralizou entre fãs e amigos da jovem. Nos comentários, o público reagiu com mensagens de apoio e brincadeiras sobre o figurino, comparando o visual de Elisa ao da personagem Gerluce, interpretada por Sophie Charlotte na novela Três Graças.
Elisa, que tem 22 anos e mora nos Estados Unidos, estuda artes cênicas e vem se dedicando à carreira artística desde a adolescência. Ela já participou de comerciais e séries, e cursou formação em atuação na University of North Carolina e em escolas especializadas no Kentucky.
Conhecida pelos amigos como KJ, Karlie Jo Dickinson também é atriz e vive em Nova York. O relacionamento entre as duas já era alvo de especulações há alguns meses, depois que Elisa compartilhou vídeos ensinando português à namorada.
Em junho, a filha de Sandra Annenberg se assumiu publicamente como parte da comunidade LGBTQIAP+, recebendo apoio da mãe. “O amor é sempre bem-vindo”, declarou Sandra em uma entrevista na época.
O vídeo recente reforça a boa fase vivida por Elisa, que segue se destacando nos Estados Unidos e nas redes sociais. Nos comentários, seguidores elogiaram a sintonia do casal: “Lindas e autênticas”, escreveu uma fã. “Que amor leve e inspirador!”, disse outro perfil.