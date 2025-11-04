Acesse sua conta
Dado Dolabella nega agressão à camareira e diz que não vai pagar indenização: 'Não tenho dinheiro'

Ator voltou a se pronunciar sobre o caso de 2008 e afirmou que não tem condições financeiras de quitar o valor fixado pela Justiça

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 08:42

Dado Dolabella admite agressão a Luana Piovani e nega novas acusações
Dado nega agressão a ex-camareira e diz que não tem dinheiro para pagar indenização Crédito: Reprodução/Record

Dado Dolabella voltou a comentar as agressões que marcaram sua vida pessoal e profissional em 2008. Em entrevista exibida no Domingo Espetacular, da Record, no último domingo (2), o ator negou ter empurrado a ex-camareira Esmeralda de Sousa, mas admitiu que agrediu Luana Piovani, sua namorada na época.

O episódio aconteceu em uma casa de shows no Rio de Janeiro e voltou a ganhar repercussão após novas acusações de violência contra o ator. Dado afirmou que tentou ajudar Luana após uma discussão, quando Esmeralda teria se aproximado: “Não empurrei. Eu afastei ela porque estava conversando com a Luana no chão, tentando levantá-la. Mas nem vi quem se aproximava”, declarou.

Em outra entrevista, Esmeralda apresentou uma versão diferente e disse que foi empurrada com força pelo ator. “Ele me pegou pelos ombros e me jogou longe. Quebrei os dois pulsos e fiquei meses com o braço engessado”, contou.

A Justiça condenou Dado Dolabella a pagar R$ 40 mil de indenização por danos morais e físicos à ex-camareira. No entanto, o ator afirmou que não cumpriu a decisão judicial. “Eu não vou pagar. Como vou pagar se eu não tenho dinheiro? A pessoa destruiu a minha imagem, de onde vou arrumar dinheiro?”, disse ele ao jornalista Roberto Cabrini.

Esmeralda lamentou nunca ter recebido a quantia e relatou que, mesmo após a sentença, o valor nunca foi depositado. “Quatro desembargadores bateram o martelo e ele ficou com o dinheiro. Até hoje não sei onde ele botou”, afirmou.

Dado Dolabella

