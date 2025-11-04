Resumo de 'Três Graças': Gerluce escapa de Arminda e Ferette faz nova jogada hoje (4 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:47
O capítulo desta terça-feira (4) de Três Graças promete tensão e reviravoltas. Gerluce (Sophie Charlotte) consegue deixar o quarto secreto da mansão sem ser vista por Arminda (Grazi Massafera), escapando por pouco de ser descoberta.
Enquanto isso, Lorena (Alanis Guillen) incentiva a amiga Maggye a ligar para Júnior (Guthierry Sotero). Já Viviane (Gabriela Loran) busca conselhos com Gerluce após ser procurada por Leonardo.
Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly
Paulinho (Rômulo Estrela) se encontra com Gerluce, mas logo é confrontado por Ramalho, que o questiona sobre suas intenções. O rapaz reage e afirma que não quer mais ver o investigador circulando por sua região. Sem ser notado, Gilmar (Amaury Lorenzo) observa Gerluce deixando o carro de Paulinho.
Do outro lado, Ferette (Murilo Benício) dá uma nova ordem a Macedo (Rodrigo García): cancelar a investigação de Ramalho, depois de descobrir que o investigador foi abordado por Paulinho.
Enquanto Maggye comenta com Lorena sobre Lucélia, Joélly relembra o dia em que conheceu Raul (Paulo Mendes), deixando no ar um misto de emoção e mistério.