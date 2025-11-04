Acesse sua conta
Resumo de 'Três Graças': Gerluce escapa de Arminda e Ferette faz nova jogada hoje (4 de novembro)

A mocinha evita ser flagrada, enquanto Paulinho enfrenta Ramalho e Ferette muda os rumos da investigação

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:47

Gerluce é flagrada e presa por Samuel após roubo em Três Graças
Gerluce foge de Arminda e Ferette muda os planos em Três Graças.

O capítulo desta terça-feira (4) de Três Graças promete tensão e reviravoltas. Gerluce (Sophie Charlotte) consegue deixar o quarto secreto da mansão sem ser vista por Arminda (Grazi Massafera), escapando por pouco de ser descoberta.

Enquanto isso, Lorena (Alanis Guillen) incentiva a amiga Maggye a ligar para Júnior (Guthierry Sotero). Já Viviane (Gabriela Loran) busca conselhos com Gerluce após ser procurada por Leonardo.

Três Graças: Lígia, Gerluce e Joélly

De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação
Lígia, doce e resiliente, criou a filha sozinha após ser abandonada por Joaquim (Marcos Palmeira), homem solitário e de comportamento estranho que nunca reconheceu a paternidade. por Divulgação
Inspirada pela mãe, Gerluce cresceu forte e determinada, mas na juventude se envolveu com Jorginho Ninja (Juliano Cazarré), ex-chefe da facção da comunidade da Chacrinha, em São Paulo. por Divulgação
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Gerluce (Sophie Charlotte), a mãe Lígia (Dira Paes) e a filha Joélly (Alana Cabral) dividem o mesmo destino: a gravidez solo na adolescência por Divulgação
1 de 4
De origem humilde e sobrenome Maria das Graças, Lígia (Dira Paes), sua filha Gerluce (Sophie Charlotte) e a neta Joélly (Alana Cabral) compartilham a mesma sina: engravidaram ainda na adolescência e criaram os filhos sozinhas por Divulgação

Paulinho (Rômulo Estrela) se encontra com Gerluce, mas logo é confrontado por Ramalho, que o questiona sobre suas intenções. O rapaz reage e afirma que não quer mais ver o investigador circulando por sua região. Sem ser notado, Gilmar (Amaury Lorenzo) observa Gerluce deixando o carro de Paulinho.

Do outro lado, Ferette (Murilo Benício) dá uma nova ordem a Macedo (Rodrigo García): cancelar a investigação de Ramalho, depois de descobrir que o investigador foi abordado por Paulinho.

Enquanto Maggye comenta com Lorena sobre Lucélia, Joélly relembra o dia em que conheceu Raul (Paulo Mendes), deixando no ar um misto de emoção e mistério.

