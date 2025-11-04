Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Por que Maria Gladys sumiu? Atriz é vista no Rio após crise financeira e desaparecimento em Minas

Aos 85 anos, atriz de Vale Tudo é vista em bar no Catete após meses de sumiço

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:40

Maria Gladys reapareceu pelas ruas do Rio de Janeiro após filha relatar sumiço
Maria Gladys reapareceu pelas ruas do Rio de Janeiro após filha relatar sumiço Crédito: Reprodução/Instagram/Faniarjoficial

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista no último sábado (1º) caminhando pelas ruas do Catete, na Zona Sul do Rio. A artista, conhecida por papéis marcantes como a empregada Lucimar em Vale Tudo (1988), almoçava em um bar da região quando foi reconhecida por uma fã, que registrou o momento e compartilhou nas redes sociais.

A aparição encerra meses de mistério e preocupação em torno da atriz, que havia desaparecido após relatar dificuldades financeiras e familiares. Em abril de 2025, sua filha usou as redes sociais para pedir ajuda, afirmando que Maria “estava perdida, sem dinheiro e sem casa” em Santa Rita de Jacutinga (MG), cidade onde morava havia cerca de dez anos.

Na ocasião, a atriz foi encontrada em uma pousada na cidade mineira, onde chegou a gravar um áudio em tom de desespero. “Tô maluca… não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para voltar”, dizia o relato. Ela acusava familiares de terem vendido sua casa e bloqueado o acesso à aposentadoria.

Maria Gladys

Maria Gladys reapareceu pelas ruas do Rio de Janeiro após filha relatar sumiço por Reprodução/Instagram/Faniarjoficial
Maria Gladys como Lucimar na versão original de "Vale Tudo", em 1988 por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys em campanha falando da neta por Reprodução
Maria Gladys em 'A vida alheia', de 2010 por Márcio de Souza/TV Globo
Maria Gladys em 'Negócio da China', em 2008 por Fabrício Mota/TV Globo
A atriz britânica Mia Goth é neta de Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys por Reprodução
Maria Gladys como a Lucimar de 'Vale tudo', em 1988 por Reprodução
1 de 13
Maria Gladys reapareceu pelas ruas do Rio de Janeiro após filha relatar sumiço por Reprodução/Instagram/Faniarjoficial

Reaparecimento no Rio

De acordo com a fã que a encontrou, Maria Gladys estava tranquila, embora aparentasse fragilidade. “Hoje tive o privilégio de ver Maria Gladys… com muito respeito perguntei se podia tirar foto”, contou.

Fontes próximas afirmam que a atriz ainda enfrenta um período delicado, com questões financeiras e de saúde em aberto. Apesar da idade avançada, ela demonstrou lucidez e independência, segundo relatos de quem a viu recentemente.

Entenda o desaparecimento

A situação da atriz se agravou após a perda de sua principal fonte de renda e da venda de sua residência. Em entrevistas antigas, Maria Gladys havia admitido que enfrentava instabilidade financeira. “Novela são nove meses, um ano. Depois acaba”, dizia.

Leia mais

Atriz Maria Gladys volta a acusar a filha de roubo: ‘Estou sem comer’

Maria Gladys volta às telas após dificuldades financeiras e sumiço

Maria Gladys fala sobre dificuldades financeiras e faz apelo por trabalho: 'Dinheiro é para gastar'

Dívidas e barraco: Maria Gladys e filha causam tumulto em cidade mineira

Maria Gladys desmente que recebeu ajuda da neta Mia Goth: 'Não mandou nada'

Além das dificuldades econômicas, a atriz passou por episódios de desorientação e solidão. No réveillon de 2024 para 2025, chegou a ser considerada desaparecida por algumas horas, após sair do apartamento em que estava hospedada em Copacabana. Foi localizada mais tarde em um hotel no Flamengo.

Carreira e legado

Com uma trajetória que atravessa décadas, Maria Gladys é um dos nomes marcantes da teledramaturgia brasileira. Além de Vale Tudo, atuou em novelas como Top Model, O Beijo do Vampiro e Pé na Cova.

Avó da atriz internacional Mia Goth, estrela dos filmes Pearl e X, Maria Gladys marcou gerações com personagens que uniam humor e emoção. Agora, o público torce para que ela receba o amparo e o reconhecimento merecidos após uma vida dedicada à arte.

Leia mais

Imagem - Adriane Galisteu revela o que série sobre Senna vai mostrar: ’Não é resposta à família’

Adriane Galisteu revela o que série sobre Senna vai mostrar: ’Não é resposta à família’

Imagem - Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Com coreografia inusitada, Claudia Leitte lança nova música 'Mergulhando' em première no Recife

Imagem - Transformações à vista: Tarot indica decisões e crescimento pessoal para os signos hoje (4 de novembro)

Transformações à vista: Tarot indica decisões e crescimento pessoal para os signos hoje (4 de novembro)

Tags:

Atriz Maria Gladys

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada