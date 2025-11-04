Por que Maria Gladys sumiu? Atriz é vista no Rio após crise financeira e desaparecimento em Minas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:40
A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista no último sábado (1º) caminhando pelas ruas do Catete, na Zona Sul do Rio. A artista, conhecida por papéis marcantes como a empregada Lucimar em Vale Tudo (1988), almoçava em um bar da região quando foi reconhecida por uma fã, que registrou o momento e compartilhou nas redes sociais.
A aparição encerra meses de mistério e preocupação em torno da atriz, que havia desaparecido após relatar dificuldades financeiras e familiares. Em abril de 2025, sua filha usou as redes sociais para pedir ajuda, afirmando que Maria “estava perdida, sem dinheiro e sem casa” em Santa Rita de Jacutinga (MG), cidade onde morava havia cerca de dez anos.
Na ocasião, a atriz foi encontrada em uma pousada na cidade mineira, onde chegou a gravar um áudio em tom de desespero. “Tô maluca… não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para voltar”, dizia o relato. Ela acusava familiares de terem vendido sua casa e bloqueado o acesso à aposentadoria.
Maria Gladys
De acordo com a fã que a encontrou, Maria Gladys estava tranquila, embora aparentasse fragilidade. “Hoje tive o privilégio de ver Maria Gladys… com muito respeito perguntei se podia tirar foto”, contou.
Fontes próximas afirmam que a atriz ainda enfrenta um período delicado, com questões financeiras e de saúde em aberto. Apesar da idade avançada, ela demonstrou lucidez e independência, segundo relatos de quem a viu recentemente.
A situação da atriz se agravou após a perda de sua principal fonte de renda e da venda de sua residência. Em entrevistas antigas, Maria Gladys havia admitido que enfrentava instabilidade financeira. “Novela são nove meses, um ano. Depois acaba”, dizia.
Além das dificuldades econômicas, a atriz passou por episódios de desorientação e solidão. No réveillon de 2024 para 2025, chegou a ser considerada desaparecida por algumas horas, após sair do apartamento em que estava hospedada em Copacabana. Foi localizada mais tarde em um hotel no Flamengo.
Com uma trajetória que atravessa décadas, Maria Gladys é um dos nomes marcantes da teledramaturgia brasileira. Além de Vale Tudo, atuou em novelas como Top Model, O Beijo do Vampiro e Pé na Cova.
Avó da atriz internacional Mia Goth, estrela dos filmes Pearl e X, Maria Gladys marcou gerações com personagens que uniam humor e emoção. Agora, o público torce para que ela receba o amparo e o reconhecimento merecidos após uma vida dedicada à arte.