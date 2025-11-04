POLÊMICA

Por que Maria Gladys sumiu? Atriz é vista no Rio após crise financeira e desaparecimento em Minas

Aos 85 anos, atriz de Vale Tudo é vista em bar no Catete após meses de sumiço

Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:40

Maria Gladys reapareceu pelas ruas do Rio de Janeiro após filha relatar sumiço Crédito: Reprodução/Instagram/Faniarjoficial

A atriz Maria Gladys, de 85 anos, foi vista no último sábado (1º) caminhando pelas ruas do Catete, na Zona Sul do Rio. A artista, conhecida por papéis marcantes como a empregada Lucimar em Vale Tudo (1988), almoçava em um bar da região quando foi reconhecida por uma fã, que registrou o momento e compartilhou nas redes sociais.

A aparição encerra meses de mistério e preocupação em torno da atriz, que havia desaparecido após relatar dificuldades financeiras e familiares. Em abril de 2025, sua filha usou as redes sociais para pedir ajuda, afirmando que Maria “estava perdida, sem dinheiro e sem casa” em Santa Rita de Jacutinga (MG), cidade onde morava havia cerca de dez anos.

Na ocasião, a atriz foi encontrada em uma pousada na cidade mineira, onde chegou a gravar um áudio em tom de desespero. “Tô maluca… não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para voltar”, dizia o relato. Ela acusava familiares de terem vendido sua casa e bloqueado o acesso à aposentadoria.

Reaparecimento no Rio

De acordo com a fã que a encontrou, Maria Gladys estava tranquila, embora aparentasse fragilidade. “Hoje tive o privilégio de ver Maria Gladys… com muito respeito perguntei se podia tirar foto”, contou.

Fontes próximas afirmam que a atriz ainda enfrenta um período delicado, com questões financeiras e de saúde em aberto. Apesar da idade avançada, ela demonstrou lucidez e independência, segundo relatos de quem a viu recentemente.

Entenda o desaparecimento

A situação da atriz se agravou após a perda de sua principal fonte de renda e da venda de sua residência. Em entrevistas antigas, Maria Gladys havia admitido que enfrentava instabilidade financeira. “Novela são nove meses, um ano. Depois acaba”, dizia.

Além das dificuldades econômicas, a atriz passou por episódios de desorientação e solidão. No réveillon de 2024 para 2025, chegou a ser considerada desaparecida por algumas horas, após sair do apartamento em que estava hospedada em Copacabana. Foi localizada mais tarde em um hotel no Flamengo.

Carreira e legado

Com uma trajetória que atravessa décadas, Maria Gladys é um dos nomes marcantes da teledramaturgia brasileira. Além de Vale Tudo, atuou em novelas como Top Model, O Beijo do Vampiro e Pé na Cova.