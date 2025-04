NOVO CAPÍTULO

Maria Gladys desmente que recebeu ajuda da neta Mia Goth: 'Não mandou nada'

Atriz confirmou que conseguiu um lugar para ficar em Minas Gerais através de permuta

Atriz renomada de 85 anos, Maria Gladys desmentiu informações de que havia recebido ajuda financeira da atriz de Hollywood e sua neta, Mia Goth . Segundo especulações, o dinheiro teria sido enviado para que atriz, que estaria sem rumo em cidade no interior de Minas Gerais , conseguisse uma passagem para sair do Brasil. >

“Ela não ligou, não mandou nada. Não estou sabendo de nenhuma ajuda e sinceramente não quero saber de nenhuma fofoca”, disse Maria Gladys à rádio Tupi FM após quebrar o silêncio sobre a sua situação e a polêmica envolvendo um suposto roubo de dinheiro por sua filha Maria Thereza Mello Maron. A filha negou as acusações.>

Conhecida por personagens em novelas como “Vale Tudo” e “Top Model”, Maria Gladys disse ainda que não está em situação crítica, mas sim curtindo a cidade do interior de Minas Gerais e já com um lugar para ficar através de permuta. “Amo este lugar. É tranquilo. Gosto de tomar minha cervejinha e bater papo com os amigos”, disse.>