ATRIZ DE HOLLYWOOD

Mia Goth envia ajuda para resgatar avó Maria Gladys em Minas Gerais

Mia Goth se mobiliza para ajudar a avó, após veterana ser encontrada desorientada em cidade do interior de Minas Gerais

A atriz britânica Mia Goth, estrela de filmes como Pearl e MaXXXine, decidiu arcar com os custos da passagem aérea da avó, Maria Gladys, para que ela possa reencontrar a filha Rachel Goth em Londres. A informação exclusiva é do colunista Osmar Marrom. >

Filho acusa abandono

Filha nega desvio de dinheiro

A filha da atriz, Maria Thereza Mello Maron, rebateu as acusações feitas pela própria mãe , que afirmou em entrevista estar sem dinheiro até para pagar um táxi. “Não tenho dinheiro nem para pagar o táxi para ir embora. Onde eu vou ficar, na rua?”, declarou Maria Gladys, com a voz embargada.>

Segundo Maria Thereza, a atriz ficou em um apartamento por temporada até o fim de março e, posteriormente, passou por hotéis no Rio, incluindo estadias no Flamengo, Catete e Copacabana. A filha ainda revelou que Maria Gladys foi para Santa Rita de Jacutinga contra a recomendação da família. “Ela gastou a aposentadoria toda com hospedagens e bebidas. Eu só ajudo a minha mãe”, explicou.>

Com a repercussão do caso e o apelo público nas redes sociais, Mia Goth, que é filha de Rachel Goth — fruto do relacionamento de Maria Gladys com um canadense —, decidiu intervir diretamente para ajudar a avó. A atriz nasceu em Londres, mas passou parte da infância no Brasil antes de retornar ao Reino Unido.>