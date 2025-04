POLÊMICA

Ator deixa Big Brother após comportamento 'agressivo e ameaçador'

Mickey Rourke se envolveu em uma discussão com colega de confinamento

O ator Mickey Rourke abandonou o Celebrity Big Brother UK, versão britânica do Big Brother, neste sábado (12) após ser acusado de homofobia e comportamento agressivo durante sua polêmica participação no programa.>

"Mickey Rourke concordou em deixar a casa do Celebrity Big Brother nesta noite após uma discussão com o Big Brother sobre o uso de linguagem inadequada e sobre comportamentos inaceitáveis", disse um representante do programa em comunicado oficial ao site americano Deadline. >