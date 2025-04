CALMA, CALABRESO!

Davi Brito vira 'resenha' entre torcedores por só usar camisas falsificadas do Bahia

Ex-BBB é apaixonado pelo tricolor, mas também é flamenguista

Fernanda Varela

Publicado em 13 de abril de 2025 às 08:30

Davi Brito viralizou por usar camisas pirateadas do Bahia Crédito: Reprodução

Que Davi Brito é apaixonado pelo Bahia, ninguém pode negar. O campeão do BBB 24 está sempre com a camisa do tricolor e frequentemente publica vídeos nas suas redes sociais acompanhando as partidas e torcendo. Mas um detalhe chama atenção: o baiano está sempre com camisas falsificadas do tricolor.>

"Como pode o nosso calabreso ser milionário e não ter uma camisa do Bahia original", analisou um torcedor no Twitter. A publicação viralizou nas redes sociais e gerou diversos comentários.>

"No dia que Davi Brito aparecer com uma camisa oficial do Bahia, vai ter terremoto nessa cidade", brincou um seguidor. "O velho baratino para alguém dar uma camisa original pra ele kkkk", completou mais um.>

Acontece que Davi é apegado, principalmente à camisa rosa do Esquadrão. E sim, apesar dos haters, ele tem peças originais do clube. Uma das camisas brancas do time foi usada pelo milionário em uma publicidade do Esporte da Sorte.>

Ex-bbb Davi Brito posta selfie com camisa do Bahia e publicidade do esporte da sorte. pic.twitter.com/U9djWgng1J — Alex Urach #BBB25 (@CentralVox) July 21, 2024