EMPREENDEDOR

Davi Brito aproveita 'exposed' de dívidas, faz publi do Serasa e promete limpar o nome

Baiano garantiu que vai quitar dívidas

Fernanda Varela

Publicado em 10 de abril de 2025 às 21:48

Davi Brito Crédito: Reprodução

Davi Brito tem visão. O ex-BBB aproveitou que seu nome foi exposto e que foi revelado que ele estava com o nome sujo no Serasa e fez uma publi. Isso mesmo. O campeão do reality show usou suas redes sociais paradivulgar a parceria.>

"Rapaziada, é o seguinte, toda hora estão criando fake news com o meu nome, falando que eu estou endividado. Estão falando que eu estou devendo a Serasa, estão falando que eu estou com R$ 64 mil de dívida, toda hora uma fake news. Meu nome está em páginas de fofoca, entçao eu resolvi vir aqui falar com vocês, escaldar é tudo, abrir minha boca mesmo", iniciou ele.>

"Eu vou abrir minha boca. Dívida de quê? Dívida de quê? Poxa gente, eu fui campeão com 60% dos votos. Calma, Calabreso. Hoje a Serasa está com até 90% de desconto, para você aproveitar para limpar seu nome. É isso mesmo que você ouviu, é 90% de desconto, então vai lá agora no app da Serasa e garante já meu irmão, limpa seu nome, tira essa barra, tira esse peso, meu irmão, limpa seu nome que é até 90% de desconto. Abre agora o app da Serasa e limpa seu nome, Calabreso, porque eu já estou correndo lá no app para limpar o meu", disse ele.>