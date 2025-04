CONFUSÃO EM FAMÍLIA

Filha de Maria Gladys nega ter roubado aposentadoria da mãe: 'Um absurdo'

Em vídeo, Maria Thereza Mello Maron rebate acusações e afirma que mãe gastou recursos com hospedagens e bebidas

No vídeo, ela detalhou os últimos deslocamentos de Maria Gladys, explicando que a atriz ficou em um apartamento de temporada no Rio até 30 de março. Após o término do contrato, a filha conseguiu que ela ficasse fiada em um hotel no Flamengo por duas noites. "Fomos para o Planalto do Chopp, ela curtiu. Foi para Copacabana, curtiu. Passou uma diária em um hotel no Catete", relatou. Maria Gladys teria então viajado para Santa Isabel e, depois, para Santa Rita de Jacutinga (MG), contra a orientação da família. >