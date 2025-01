SUSTO

Aos 85 anos, atriz Maria Gladys desaparece e é encontrada horas depois pela filha no RJ

A atriz foi localizada após mobilização nas redes sociais

Na noite desta quarta-feira (01), a filha da atriz Maria Gladys, Maria Thereza Mello, usou suas redes sociais para noticiar o desaparecimento da mãe, de 85 anos, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A atriz, conhecida por grandes papéis em novelas da Globo, não foi encontrada na residência onde mora, causando desespero na família. “Entrei em pânico”, contou Maria Thereza.

De acordo com a publicação, Maria Gladys desapareceu por volta das 5h da manhã da terça-feira (31). “Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem. A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!”, escreveu Thereza.

Poucas horas depois, Maria Thereza informou que a mãe havia sido localizada. A atriz contou com a ajuda de uma internauta da plataforma X (antigo Twitter) para ser encontrada. A usuária publicou uma foto ao lado de Maria Gladys, brincando: “Eu e a avó da atriz americana Mia Goth.” Nos comentários, outra seguidora alertou: “Avisa à família dela, porque a Thereza, uma das filhas dela, está procurando ela.”

No final, a filha de Maria Gladys agradeceu pelo apoio dos seguidores. “Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto é porque ela está em um apartamento na Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico. Gratidão", escreveu.