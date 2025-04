ELIMINAÇÃO

Enquete BBB 25: Parcial indica rejeição de sister em novo Paredão; veja quem deve sair

Renata lidera rejeição em Paredão do BBB 25, segundo enquete parcial; eliminação acontece no domingo (13)

A reta final do Big Brother Brasil 25 está acirrada e com grandes surpresas. No mais recente Paredão turbo da edição, três participantes disputam a preferência do público: Renata, Vinícius Nascimento e Vitória Strada. Segundo a enquete do CORREIO, Renata desponta como a mais votada para deixar o programa, com uma margem expressiva de rejeição. >