SAÚDE

Fabiana Justus é socorrida pelo marido após crise de labirintite na academia

“Só quem tem labirintite sabe do que estou falando. Eu fiz academia, como eu sempre faço… Na hora que fui alongar, gente, tudo rodou, assim, muito. Eu tenho labirintite há muitos anos, só que fazia muito tempo que eu não tinha crise. Especialmente porque a minha alimentação está bem saudável, sem açúcar e tal, que são gatilhos para a labirintite (…) Vocês não têm ideia do quanto eu passei mal. Tive que pedir socorro. Mandei para o Bruno e para a Si. A Si está aqui esse final de semana. E aí ela viu primeiro, desceu para me buscar, daí o Bruno veio, enfim. Eu não ia conseguir andar. Liguei para o meu médico que cuida disso, ele já me deu o remédio para eu tomar. Eu tomei e fiquei um tempo parada. Agora graças a Deus parou de rodar e agora só tem que ficar mais quietinha“, detalhou a filha do empresário Roberto Justus.>