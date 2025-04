ALÍVIO

Maria Gladys sai da rua e consegue lugar para ficar em Minas por permuta, diz site

Atriz teria conseguido um teto para dormir até o fim de abril

Maria Gladys finalmente teria saído do estado crítico em que se encontrava pelas ruas de cidade no interior de Minas Gerais e conseguido um lugar para passar o mês. De acordo com o portal LeoDias, a sua filha Maria Thereza Mello Maron afirmou que a atriz de 85 anos conseguiu um lugar para dormir através de uma permuta.>