Transformações à vista: Tarot indica decisões e crescimento pessoal para os signos hoje (4 de novembro)

Heider Sacramento
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:00
A terça-feira (4) chega com vibrações de transformação e retomada de controle. O Tarot mostra que cada signo terá a chance de redirecionar escolhas e curar o que estava parado.
Áries recebe a Rainha de Paus, energia de liderança e magnetismo. Touro encara a Torre, pedindo desapego e reinvenção. Gêmeos vem com o Cavaleiro de Espadas, símbolo de atitude.
Tarot
Câncer conta com o Julgamento, carta de renovação e perdão. Leão vibra com o Mundo, encerrando um ciclo com plenitude. Virgem tem o Oito de Ouros, de foco e aperfeiçoamento.
Libra é guiada pela Temperança, que equilibra emoções e razão. Escorpião mergulha no Rei de Copas, símbolo de autocontrole e empatia. Sagitário brilha com o Sol, iluminando planos e relacionamentos.
Capricórnio tem a Roda da Fortuna, que gira a favor de novas oportunidades. Aquário reflete com o Eremita, e Peixes se renova com o As de Copas, um novo ciclo emocional.