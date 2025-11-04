Acesse sua conta
Transformações à vista: Tarot indica decisões e crescimento pessoal para os signos hoje (4 de novembro)

Cartas anunciam mudanças que abrem caminhos; energia do dia pede maturidade e confiança no próprio poder

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 06:00

Tarot
Tarot

A terça-feira (4) chega com vibrações de transformação e retomada de controle. O Tarot mostra que cada signo terá a chance de redirecionar escolhas e curar o que estava parado.

Áries recebe a Rainha de Paus, energia de liderança e magnetismo. Touro encara a Torre, pedindo desapego e reinvenção. Gêmeos vem com o Cavaleiro de Espadas, símbolo de atitude.

Câncer conta com o Julgamento, carta de renovação e perdão. Leão vibra com o Mundo, encerrando um ciclo com plenitude. Virgem tem o Oito de Ouros, de foco e aperfeiçoamento.

Libra é guiada pela Temperança, que equilibra emoções e razão. Escorpião mergulha no Rei de Copas, símbolo de autocontrole e empatia. Sagitário brilha com o Sol, iluminando planos e relacionamentos.

Capricórnio tem a Roda da Fortuna, que gira a favor de novas oportunidades. Aquário reflete com o Eremita, e Peixes se renova com o As de Copas, um novo ciclo emocional.

Tags:

Signos Tarot Astrologia

