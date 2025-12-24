Esqueça a batata: o purê mais diferente e gostoso da ceia de Natal é feito com essa fruta

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:04
Montar um prato equilibrado passa pela escolha cuidadosa dos acompanhamentos. Muitas vezes, são eles que definem a harmonia da refeição e influenciam diretamente na experiência à mesa.
Segundo o TudoGostoso, o purê feito com banana-da-terra é uma opção interessante para acompanhar peixes e frutos do mar por sua suavidade e versatilidade.
Banana-da-terra
Após o cozimento, a fruta apresenta um sabor discreto, que aceita bem temperos simples. Isso permite criar um purê que não interfere no perfil do prato principal.
Essa neutralidade facilita a combinação com diferentes tipos de peixe e frutos do mar, tornando o acompanhamento bastante versátil.
Controlar o tempo de cozimento é fundamental para atingir a textura correta. A fruta deve estar bem macia antes de ser amassada.
A incorporação do creme de leite deve ser feita com cuidado, apenas para ajustar a cremosidade e manter o equilíbrio do preparo.
Esse purê é ideal para pratos que pedem leveza e suavidade, funcionando como um complemento discreto e eficiente.
Quando servido com peixes ou frutos do mar, ele ajuda a criar refeições mais harmônicas, tanto no sabor quanto na apresentação, favorecendo pratos bem estruturados e agradáveis.