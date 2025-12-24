DOCES

Esqueça a batata: o purê mais diferente e gostoso da ceia de Natal é feito com essa fruta

O segredo de um purê que complementa sem roubar a cena

24 de dezembro de 2025

O segredo de um purê que complementa sem roubar a cena

Montar um prato equilibrado passa pela escolha cuidadosa dos acompanhamentos. Muitas vezes, são eles que definem a harmonia da refeição e influenciam diretamente na experiência à mesa.

Segundo o TudoGostoso, o purê feito com banana-da-terra é uma opção interessante para acompanhar peixes e frutos do mar por sua suavidade e versatilidade.

Sabor neutro e fácil de combinar

Após o cozimento, a fruta apresenta um sabor discreto, que aceita bem temperos simples. Isso permite criar um purê que não interfere no perfil do prato principal.

Essa neutralidade facilita a combinação com diferentes tipos de peixe e frutos do mar, tornando o acompanhamento bastante versátil.

Ingredientes

3 bananas-da-terra maduras



Meio copo de água



Gengibre ralado ou em pó



1 caixa de creme de leite



Sal a gosto



Opcional manteiga e pimenta do reino



Preparo cuidadoso

Controlar o tempo de cozimento é fundamental para atingir a textura correta. A fruta deve estar bem macia antes de ser amassada.

A incorporação do creme de leite deve ser feita com cuidado, apenas para ajustar a cremosidade e manter o equilíbrio do preparo.

Finalização equilibrada

Esse purê é ideal para pratos que pedem leveza e suavidade, funcionando como um complemento discreto e eficiente.