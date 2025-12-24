Acesse sua conta
Esqueça a batata: o purê mais diferente e gostoso da ceia de Natal é feito com essa fruta

O segredo de um purê que complementa sem roubar a cena

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 14:04

O segredo de um purê que complementa sem roubar a cena
Crédito: (Banco de Imagens)

Montar um prato equilibrado passa pela escolha cuidadosa dos acompanhamentos. Muitas vezes, são eles que definem a harmonia da refeição e influenciam diretamente na experiência à mesa.

Segundo o TudoGostoso, o purê feito com banana-da-terra é uma opção interessante para acompanhar peixes e frutos do mar por sua suavidade e versatilidade.

Banana-da-terra

Sabor neutro e fácil de combinar

Após o cozimento, a fruta apresenta um sabor discreto, que aceita bem temperos simples. Isso permite criar um purê que não interfere no perfil do prato principal.

Essa neutralidade facilita a combinação com diferentes tipos de peixe e frutos do mar, tornando o acompanhamento bastante versátil.

  • Ingredientes
  • 3 bananas-da-terra maduras
  • Meio copo de água
  • Gengibre ralado ou em pó
  • 1 caixa de creme de leite
  • Sal a gosto
  • Opcional manteiga e pimenta do reino

Preparo cuidadoso

Controlar o tempo de cozimento é fundamental para atingir a textura correta. A fruta deve estar bem macia antes de ser amassada.

A incorporação do creme de leite deve ser feita com cuidado, apenas para ajustar a cremosidade e manter o equilíbrio do preparo.

Finalização equilibrada

Esse purê é ideal para pratos que pedem leveza e suavidade, funcionando como um complemento discreto e eficiente.

Quando servido com peixes ou frutos do mar, ele ajuda a criar refeições mais harmônicas, tanto no sabor quanto na apresentação, favorecendo pratos bem estruturados e agradáveis.

